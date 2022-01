Tess Posthumus is eigenaar van de Amsterdamse cocktailbars Dutch Courage en Flying Dutchmen Cocktails. Bij Dutch Courage draait het vooral om jenever en oudhollandse likeuren. Tess is een van de bekendste cocktailshakers van Nederland en ver daarbuiten. Naast ondernemer is ze ook consultant en organiseert ze regelmatig workshops en events rond cocktails. Verder schreef ze een aantal boeken, waaronder ‘Masterclass: Cocktails’.

Even over de Nederlandse trends in cocktails. Zijn die er?

“Ja, maar de hype start meestal meer in het buitenland. Nederland is eigenlijk een trendvolger, maar gaat niet altijd met alle internationale hypes mee. De algemene trend in Nederland is dat door corona veel zaken cocktails zijn gaan aanbieden. Een goed restaurant heeft tegenwoordig cocktails als aperitief of digestief, op het terras zie je kleine cocktailkaarten verschijnen en de bruine kroeg heeft ze ook vaker op het menu.”

Waarom zien we steeds meer cocktails op de kaart?

“In deze voor de horeca moeilijke tijd kunnen zaken zo extra verdienen, zich onderscheiden van de rest en meer personaliseren. Een cocktail kun je op een mooie manier aanbieden aan de gast en er zijn duizenden verschillende recepten.”

Tess ziet op menukaarten in Nederland nu vaak twee uitersten: of extreme voorbeelden waarmee horecazaken echt willen opvallen, of juist heel traditioneel. “We gaan door de onzekerheden van deze tijd terug naar de ingrediënten die we kennen. Zo hebben wij een heel lekkere cocktail met speculaas op de kaart staan. Dat triggert bij mensen toch een gezellig gevoel van vroeger.”

We gaan dus meer old school naar de drankjes van weleer?

“Er is meer aandacht voor lokale producten met verhalen van ons land in een nieuw jasje. Omdat we daarnaast in coronatijd meer thuis zijn gaan consumeren, heeft ook de slijterij om de hoek een diverser aanbod. Er is meer keuze en meer kwaliteit.”

Jenever is de trend

Jenever, rum en mezcal - het meer rokerige broertje van tequila - worden steeds vaker gebruikt in de basissmaken van de cocktail. “Maar het is bij cocktails niet zo nog niet zo populair als de hype rond gin. Er is en blijft een verscheidenheid aan dranken waarmee we cocktails maken.”

Toch springt jenever er voor Tess bovenuit als basisingrediënt voor cocktails. “Jenever heeft een hele rijke geschiedenis en is een mooi Nederlands exportproduct dat bijvoorbeeld in Amerika de basis was van 25 procent van alle klassieke cocktails. Het is de Nederlandse traditionele drank, een supermooi gemaakt product en de smaak biedt veel mogelijkheden. Het zit ergens tussen whisky en gin en daarmee heb je het moutachtige en complexe van whisky en de kruiden en de specerijen van gin.”

De favoriete cocktail van Tess

“Een favoriete cocktail kiezen is als kiezen voor je favoriete gerecht. Er zijn te veel dingen die ik lekker vind. Ik heb een top 10 van favoriete cocktails. Maar als ik dan moet kiezen: de Jack de Ripper. Die lijkt op de klassieke martini, maar dan met jenever. De Jack de Ripper is daarnaast ook makkelijk om zelf te maken.”

Zo maak je Jack the Ripper 50 ml Dolin dry vermouth 40 ml Bobby’s jenever 10 ml Grand Marnier Shake alle ingrediënten in een cocktailshaker gevuld met ijsblokjes. Schenk uit in een voorgekoeld coupeglas.

Tess Posthumus Beeld Ming Chao

Bron: Flying Dutchmen Cocktails