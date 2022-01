Ballerina's Beeld Shutterstock

Deze comfortabele schoenen zijn dit voorjaar weer helemaal hip

Modetrends zijn niet altijd even comfortabel, maar de schoenentrend voor dit voorjaar gelukkig wel. De ballerina is deze lente weer helemaal terug. Leuk te combineren met je favoriete jeans, pantalon of onder een rok of jurk.