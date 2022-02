Déze coronamaatregelen gaan we stiekem een beetje missen

Waar ben je blij mee en waar neem je liever nog geen afscheid van? Het is een vraag die werd gesteld aan ruim 3.800 mensen van het Hart van Nederland-panel.

Nooit meer drie zoenen

En wat blijkt? Als er iets is dat veel mensen liever niet zien terugkomen, dan zijn het de drie verplichte zoenen bij het begroeten van mensen. Ruim een derde van hen (34 procent) geeft aan dat ze deze gewoonte liever niet terugzien. En daar blijft het niet bij, want iets waar veel mensen ook niet blij van worden, is het feit dat de anderhalvemeterplicht wordt afgeschaft. Zo’n 23 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze de afstand wel prettig vond.

Dat wordt weer filerijden

Ook de drukke ochtend- en avondspits zien veel mensen liever niet terugkeren in het dagelijks leven. Nu we vaker op het werk worden verwacht, zit het er natuurlijk dik in dat het druk wordt op de Nederlandse (spoor)wegen. Daarnaast geeft 21 procent van de ondervraagden aan dat ze vinden dat de versoepelingen te snel gaan. “Voor mijn gevoel lopen we nu weer te hard van stapel, op deze manier is het wachten op de volgende lockdown”, zo meent één van de respondenten.

Wanneer ben je echt ‘vrij’?

Op de vraag ‘wat geeft Nederland nu écht een gevoel van open zijn’, laat 42 procent weten dat ze het gevoel van vrijheid zouden terugkrijgen als er wordt gestopt met testen voor toegang (1G). “Afschaffen van de QR- code, nooit meer 1, 2 of 3G”, reageert een van de respondenten van het panel.

