Déze datum kent in Nederland de meeste jarigen

Gemiddeld zijn er in Nederland elke dag ruim 41.000 mensen jarig, maar op sommige datums zijn er aanzienlijk meer mensen jarig dan op andere dagen.

Meeste mensen jarig

30 september is de ‘populairste’ verjaardag. Dit jaar blazen maar liefst 44.100 Nederlanders kaarsjes uit op die dag. Maar dit is niet de enige drukke verjaardag in september. September is de maand met de meeste verjaardagen (gemiddeld 42.700 mensen per dag). Naast 30 september staan ook 20, 21, 23, 24, 25, 28 en 29 september in de top tien. Snelle rekenaars beseffen zich al snel: baby’s die eind september worden geboren zijn in december verwekt. De feestdagenmaand zorgt blijkbaar voor een boel actie tussen de lakens. Na september zijn mei en juli de maanden met de meeste verjaardagen.

Minder populaire verjaardagen

December is de maand waarin de minste mensen jarig zijn (gemiddeld 38.800 mensen per dag). De dag waarop de minste mensen jarig zijn is 29 februari (9.700 mensen). Maar dat is natuurlijk logisch; aangezien het een schrikkeldag is, komt deze dag maar eens in de vier jaar voor. Ook 1 januari scoort laag. Het CBS denkt dat dit komt omdat geplande geboortes, zoals geplande keizersnedes, niet snel op 1 januari zullen worden uitgevoerd. Om die reden kennen ook eerste en tweede kerstdag weinig verjaardagen.

Op déze dagen zijn meer mensen jarig dan gemiddeld:

30 maart

24 april en 29 april

2, 3, 7, 10 en 11 mei

12, 14 en 15 tot en met 30 september

Op deze dagen zijn minder mensen jarig dan gemiddeld:

1, 2, 3, 9, 10 en 13 januari

29 februari

17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 en 31 oktober

2 tot en met 6 en 11 tot en met 30 november

1 tot en met 15, 17 tot en met 20 , 24 tot en met 27 en 31 december

Verschuiving

In de loop der jaren heeft er een flinke verschuiving plaatsgevonden. Het zijn namelijk vooral jongeren tot 25 jaar die in september jarig zijn. 75-plussers zijn vooral in maart en mei jarig. Voorheen werden er meer baby’s in de lente geboren, nu meer in de nazomer.

Minder weekendbaby’s

Daarnaast worden baby’s tegenwoordig minder vaak in het weekend geboren dan vroeger. In 2022 werd 24,4 procent van alle baby’s in het weekend geboren, vijftig jaar daarvoor was dit nog 26,4 procent. In 2022 kwamen de meeste baby’s ter wereld op vrijdag en de minste op maandag. Dit komt volgens de onderzoekers door de toename van ziekenhuisbevallingen. Geplande ziekenhuisbevallingen vinden vaker doordeweeks plaats, omdat er dan meer personeel aan het werk is.

Wat kreeg Máxima als kind van haar ouders voor haar verjaardag? Anne-Flore vertelt je er in deze video alles over:

Bron: CBS