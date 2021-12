De slimste mens Beeld Screenshot KRO-NCRV

Déze ‘De slimste mens'-kandidaat weet kijkers dag na dag te verbazen

Zaïre Krieger wist woensdagavond in De slimste mens haar tegenspeler Frank Heinen in de laatste seconde te verslaan. Daarmee was ze de verrassing van de avond. Maar donderdag deed ze dit trucje gewoon weer en is ze zelfs de slimste van de dag.