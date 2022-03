Déze dingen kun je het beste eten als je antibiotica slikt

Hier een lijstje van voedingsmiddelen die juist worden aangeraden om te eten als je aan de antibiotica zit.

Zuurkool

Zuurkool is niet alleen lekker als een hotdog-topping, het is ook heerlijk verwerkt in een salade of een stampotje. Zuurkool zit bomvol probiotica en daarnaast blijkt uit een studie gepubliceerd in World Journal of Microbiology and Biotechnology dat het ook nog eens je cholesterolgehalte kan verlagen. Dubbele winst dus! Let er wel op dat je rauwe zuurkool koopt, anders geniet je niet van de voordelen.

Olijven

Olijven zijn heerlijk voor bij een kaasje, maar daarnaast zijn ze ook nog eens goed voor je maag-darmkanaal. Olijven zijn gefermenteerd en daardoor rijk aan de darmvriendelijke lactobacillus-bacteriën. Ook bevatten ze veel vezels en antioxidanten, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is.

Sommige kazen

Hoewel niet alle kazen een bron zijn van probiotica, zijn er een aantal kaasjes die dit wel zijn. Zachte gefermenteerde kazen zoals cheddar, Swiss en Gouda zijn ideaal als je aan de antibiotica zit, omdat ze bacteriën bevatten die de reis door je maag-darmkanaal kunnen overleven. Extra reden dus om een kaasje aan te snijden!

Kimchi

Als er één voedingsmiddel vol darmvriendelijke bacteriën zit, dan is het kimchi wel. Dit gefermenteerde Aziatische gerecht is niet alleen goed voor je darmen, het is ook nog eens ideaal als je aan de lijn bent. Het zou je namelijk helpen om slank te blijven.

Kefir

Dit zuiveldrankje wordt gemaakt door melk te vergisten met bacteriën en laat gist nou een nóg betere bron zijn van probiotica dan yoghurt. Kefir heeft ook nog een hoog gehalte aan voedingsstoffen zoals eiwitten, calcium, vitamine B12 en magnesium.

Zuurdesembrood

Dat zuurdesembrood ‘zuur’ smaakt, heeft alles te maken met het fermentatieproces, waarbij gist en goede bacteriën ervoor zorgen dat de suiker en gluten in het bloem worden afgebroken. Hierdoor kunnen voedingsstoffen beter worden verteerd en opgenomen.

Bron: Purewow