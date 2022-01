Want hoe handig de doekjes ook lijken, er zijn een aantal materialen die niet zo goed tegen een poetsbeurt met een microvezeldoek kunnen.

1. Hoogglans meubelen

Mooie, witte, glanzende keukenkastjes of juist donkere hoogglansmeubels kun je beter niet poetsen met een microvezeldoek. De doekjes ruwen namelijk bij gebruik telkens de kastjes iets op, waardoor op den duur de glanslaag van hoogglans kastjes beschadigd raakt en dof wordt.

Dat geldt in het bijzonder als de microvezeldoek niet meer zo nieuw is. In de vezels van zo’n doek blijven vuildeeltjes op den duur namelijk hangen en die beschadigen de glanslaag nóg meer. Veel fabrikanten zetten het om die reden ook in de onderhoudsinstructies van hun hoogglans meubels.

2. Houten oppervlakken

Ook meubels van hout zijn niet zo gebaat bij een poetsbeurt met een microvezeldoek. Op dezelfde manier als zo’n doek de glanslaag van een hoogglans meubel kan beschadigen, doet-ie dat ook bij de beschermlaag die vaak over een houten oppervlak ligt. Die is belangrijk om het hout zo goed mogelijk intact te houden en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld vocht niet in je meubel trekt. Als je die laag beschadigt met een microvezeldoek kan dat wel gebeuren en krijg je permanente vlekken in je houten meubels.

3. Spiegels (en brillen)

Handig toch, om even met een microvezeldoek het stof van een spiegel te vegen? Think again, want ook hier kan een microvezeldoek krasjes maken en daarmee het beeld dat de spiegel reflecteert aantasten. Gebruik voor het poetsen van een spiegel liever een zachte, katoenen doek. Dit geldt ook voor brillenglas!

Bron: Freundin.