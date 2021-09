Déze drie heren zijn door naar de finale van ‘Heel Holland Bakt’

Jacques, Cas, Gwenn en Hidde staan te popelen om te beginnen. Het is koud in de tent: de heaters staan aan en her en der piept een zwarte mouw van een thermoshirt onder een vest vandaan. Maar desondanks zijn ze klaar voor de eerste opdracht: een briochebrood met persoonlijke twist.

Rijzen maar

De heren gaan van start, maar op het moment dat de broden na het rijzen de oven in moeten raakt bakker Gwenn in de problemen: zijn brood is niet goed omhoog gekomen. Waar het aan ligt weet hij niet: “Het tent-cliché: thuis ging het wel goed", lacht hij zenuwachtig. Op hoop van zegen gaat zijn brioche de oven in.

Favoriet van Janny

Jacques heeft onbewust een flink risico genomen. Hij maakt namelijk het favoriete briochebrood van jurylid Janny van der Heijden: een brioche met roze, gesuikerde amandelen. “Dit is één van de eerste dingen die ik áltijd haal als ik in Parijs ben en één van de weinige dingen waarvoor je me echt wakker mag maken in de nacht", zegt ze. “Dus zorg ervoor dat hij écht goed is.” Jacques vraagt in reactie droogjes: “Prima, hoe laat mag ik je bellen?”

De brioche van Jacques Beeld Videostill uit Heel Holland Bakt Nog een keer

Niet foutloos

Als het tijd is voor de beoordelingen staan er toch vier heel aardige brioches op de hoeken van de werkbanken. Maar die van Cas is eigenlijk wat te droog, daar waarschuwde meesterpatissier en jurylid Robért van Beckhoven hem al voor tijdens het maken van het deeg maar dat advies sloeg Cas in de wind. Ook het brood van Hidde heeft een bakfoutje: zijn vulling was te vochtig en daardoor zijn deeg niet overal gaar. Gwenn zijn brood eindigt in de middenmoot en over het brood van Jacques heeft de jury niets dan lof te melden.

Gepriegel

Door naar de technische opdracht: petit-crème bitterkoekjes. Dit zijn hele kleine bitterkoekjes, met een flinke toef geglazuurd room op de bovenkant, afgewerkt met een bloem van flinterdunne chocolade. Een boel technieken die de bakkers moeten laten zien. Jacques begint in volle overtuiging dat het goed gaat komen, maar maakt her en der toch flinke schoonheidsfoutjes.

Eén goed, drie niet

Ook Hidde en Cas gaat het niet voor de wind; zij moeten zelfs glazuur komen lenen bij Jacques. De enige die er fluitend doorheen lijkt te komen is Gwenn. Met vlag en wimpel wint hij de opdracht. De andere drie heren delen de tweede plek, want Janny “likes to keep it positive: we hebben geen 3 slechtsten, maar 3 net iets mindere koekjes", moedigt ze de mannen aan.

In de polonaise

Dag twee van het bakweekend breekt aan, de laatste kans voor de bakkers om te laten zien wat ze in huis hebben. Bij het maken van het spektakelstuk, dit keer een polonaisetaart, is het nemen van wat risico gewenst. En dat doen de bakkers dan ook zeker, vooral Cas en Hidde staan er met een ‘alles of niets'-mentaliteit in. Hidde omdat hij met zijn niet al te vaste hand een kunstig chocoladewerk gaat maken en Cas omdat hij zijn taart gaat vullen met eigengemaakt ijs.

Kritiek

Een polonaisetaart is opgebouwd uit ringen meringue, die opgestapeld zijn en glad gespateld met iets als botercrème. Vervolgens wordt de taart gevuld. Wederom heeft Robért wat advies voor Cas, waar hij wederom niets mee doet. Tijdens de beoordeling krijgt hij dat als een boemerang weer terug: “Ik had al gezegd dat de meringue te bros zou worden als je niet de goede verhoudingen van ei en suiker gebruikte, en dat is dus ook zo gegaan: overal zitten scheuren", zegt hij kritisch. Desondanks is de smaak goed en is de jury onder de indruk van het ijs dat in de vulling zit.

De polonaise van Gwenn Beeld Videostill uit Heel Holland Bakt Nog een keer

Mandala

Hidde komt er met zijn chocolade-gepriegel goed van af, maar redt het niet bij de chocoladecreatie van Gwenn die uit de losse pols een heuse mandala tekent met dunne schenkchocolade op de bovenkant van zijn taart. Ook de smaken van Gwenn zijn volgens de jury “fenomenaal, niets op aan te merken": de eerste finalist lijkt bekend.

De taarten van Hidde en Jacques zijn weliswaar smaakvol, maar niet foutloos. Net als bij Cas hadden Janny en Robért enkele mitsen en maren voordat ze zich terugtrokken in beraad: wie gaat er naar huis?

Wie van de drie

De heren waarover getwijfeld werd, weten dat één van hen gaat vertrekken. Ze keuvelen wat over wie toch de beste was van de drie. Gwenn zegt nog voor de vorm dat “alles nog mogelijk is", maar dat lijkt hij zelf ook niet echt te geloven. Een paar minuten later wordt bevestigd wat iedereen al zag aankomen: Gwenn is voor de derde keer dit seizoen meesterbakker.

Trots

Dan komt het hoge woord eruit: Hidde mag zijn schort inleveren en Cas, Jacques en Gwenn gaan het tegen elkaar opnemen in de finale. De baksels van de nuchtere Fries hebben het niet gered bij de kwaliteiten van zijn concurrenten. Hij baalt, maar kijkt tevreden terug: “De vorige keer moest ik al na twee afleveringen naar huis, en nu heb ik toch bíjna de finale gehaald. Daar kan ik alleen maar trots op zijn", glundert hij.

Volgende week is het dus al weer de finale van dit extra seizoen van Heel Holland Bakt. Maar veel kijkers voorspelden gedurende het seizoen al wie er gaat winnen en denken dat nog steeds:

Heel Holland Bakt - Nog Een Keer is volgens mij gewoon een excuus om Gwenn alsnog met de winst er vandoor te laten gaan. Anders hadden ze wel bakkers met een meer zelfde niveau gekozen. #HHB — Pjon (@tantepjon) 26 september 2021

Gwenn gaat deze serie winnen. Volgens mij kan hij niet niet goed bakken. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 19 september 2021

#heelhollandbakt Ik denk dat Gwenn een goede kans maakt op de finaleplek en de winst — MarjoleinPls (@haagselimburger) 26 september 2021

Bron: XXX