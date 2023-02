Déze drie sterrenbeelden overwinnen deze week hun onzekerheid

Maar deze week gooien zij die onzekerheid eindelijk overboord en dat kan voor een doorbraak zorgen.

Ram

Pluto is de planeet die zorgt voor veel onzekerheid en angsten bij jou, Ram. Je voelt je nogal snel geïntimideerd, waardoor je kansen niet durft te grijpen. Deze week is dat anders. De week staat in het teken van moed. En dat is precies wat je nodig hebt om het tij te keren. Misschien durf je die ene persoon nu eindelijk de liefde te verklaren of vraag je om salarisverhoging bij je baas. Wat het ook is: het gaat je lukken.

Tweelingen

Mars geeft je deze week kracht, Tweelingen. Je zat de afgelopen tijd niet zo lekker in je vel. Daardoor kreeg je het gevoel dat je niks waard was. Onzin natuurlijk, en deze week ga je dat zelf ook weer inzien. Je zal je niet alleen van binnen zelfverzekerder voelen, je gaat dat ook uitstralen. Je durft je weer opvallend te kleden en betreedt de wereld met de gedachte: hier ben ik! En dat blijft niet onopgemerkt.

Vissen

Tijdens de donkere winterdagen ben je jezelf een beetje kwijtgeraakt, Vissen. Normaal gesproken zit je vol levenslust, maar nu kroop je het liefst in een holletje. Deze week vind je het licht weer. Een belangrijk woord voor jou is ‘intuïtie’. Je wist even niet waar je het zoeken moest, maar je komt erachter dat het antwoord altijd al in jezelf zat. En weten dat je alles op eigen kracht kunt, geeft je een enorme bak zelfvertrouwen.

Door te luisteren naar je intuïtie krijg je altijd het juiste antwoord:

Bron: Freundin