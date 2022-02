Déze feiten en cijfers laten zien dat de gezondheidszorg voor vrouwen veel beter kan

Libelle samen met Hologic

Dat de gezondheidszorg voor vrouwen beter kan, blijkt uit de Hologic Global Women's Health Index. Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar de gezondheid van vrouwen wereldwijd. Gezonde vrouwen zijn de basis van een gezonde economie en maatschappij, nu en voor toekomstige generaties. Maar om de omstandigheden van vrouwen wereldwijd te kunnen verbeteren, moeten we wel weten hoe de situatie nu is - en daar was nog vrij weinig over bekend. Dankzij dit rapport zijn deze gegevens nu wél beschikbaar.



2,5 miljard vrouwen

Het onderzoek is uitgevoerd in 2020 en heeft de gezondheid van 2,5 miljard vrouwen uit 166 landen in kaart gebracht. Dit hebben de onderzoekers gedaan op basis van vijf verschillende indicatoren:

Preventieve zorg (zoals kankerscreening)

Meningen ten aanzien van gezondheid en veiligheid

Emotioneel welzijn

Persoonlijke gezondheid

Basisbehoeften

Schadelijke ziektes

De resultaten van het onderzoek zijn best een beetje schokkend. Zo blijkt onder andere dat vrouwen te weinig worden getest op schadelijke ziektes. In 2020 heeft zelfs 40% van de vrouwen helemaal geen zorgprofessional gezien. Dat is aan de hoge kant, zeker als je bedenkt dat preventieve zorg dé manier is om erger te kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van een uitstrijkje.

Meer dan 1,5 miljard vrouwen zijn in 2020 niet getest op kanker, diabetes, hoge bloeddruk of seksueel overdraagbare aandoeningen.



Huiselijk geweld

Maar het welzijn van vrouwen gaat natuurlijk niet alleen over (preventieve) zorg. Het is bijvoorbeeld ook een belangrijke peiler hoe veilig we ons voelen. Ook hier blijkt nog veel ruimte voor verbetering. Zo geven 2 op de 3 vrouwen aan dat huiselijk geweld een groot probleem is in hun land en voelen meer dan 800 miljoen vrouwen zich niet veilig als ze alleen op straat lopen.

Ranking

Dat de gezondheidszorg voor vrouwen beter moet, blijkt ook uit de ranking van het onderzoek. De gemiddelde Index-score was slechts 54 op een totaal van 100, en geen een van de 166 landen scoorde hoger dan 69. De gezondheid van vrouwen blijkt voor een groot deel samen te hangen met het gemiddelde inkomen van een land - de landen met de laagste scores zijn een mix van economieën met lage inkomens of lagere middeninkomens.



In Nederland hebben we het best goed voor elkaar. Met 64 ‘punten’ scoren we bovengemiddeld, en daarmee staan we op de 7e plek in de ranking. Maar ook hier is dus nog ruimte voor verbetering.

Van elkaar leren

Met het rapport hopen de onderzoekers de kwaliteit van leven en de levensverwachting van vrouwen wereldwijd te verbeteren, onder andere door een routekaart te bieden die overheden als leidraad kunnen gebruiken. Ook is Hologic van plan om het onderzoek nog een aantal jaren te herhalen, zodat landen kunnen leren van ontwikkelingen in andere landen.

Een betere gezondheid voor vrouwen

Dit artikel kwam tot stand op initiatief en met ondersteuning van Hologic, een medisch technologiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de gezondheid van vrouwen. Dit doet zij onder andere door middel van vroegtijdige detectie, behandeling van aandoeningen en samenwerkingen met wereldwijde initiatieven voor het verbeteren van de toegang tot medische zorg.

