Het kan heel ontmoedigend zijn als je net heel je ziel en zaligheid hebt gegooid in het bereiden van het deeg of beslag van een brood of taart, en deze dan toch niet lekker uit de oven komt. Je snapt er ook niets van, want je hebt het recept en de bakadviezen keurig opgevolgd. Wat gaat er dan toch mis?

Temperatuur van de oven

Regula Ysewijn, jurylid bij Bake off Vlaanderen, vertelt dat het alles te maken heeft met het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de werkelijke temperatuur van de oven. “Heel vaak komen die namelijk totaal niet overeen. Een ingestelde 200 graden kan vaak in realiteit maar 180 graden zijn”, legt ze uit.

Gelukkig is daar volgens haar een makkelijke oplossing voor: “Koop een oventhermometer. Die meet de werkelijke temperatuur aan de binnenkant van de oven. Zo weet je zeker dat je op de goede temperatuur bakt!”

Boven- en onderverhitting

Een andere tip als je gaat bakken in de oven is om niet al te vrij te zijn in het gebruik van de heteluchtfunctie voor praktisch alles. “Die circulerende hitte is veel te agressief voor delicaat gebak. Zeker als je bakpoeder hebt gebruikt. Je cake zal heel snel rijzen en kleuren aan de buitenkant, terwijl hij van binnen nog niet gaar is. Je loopt dan ook een groter risico dat hij inelkaar zakt.” Ze ziet de fout vaak terug in het televisieprogramma. “De meeste mislukkingen bij Bake off Vlaanderen zijn niet te wijten aan een slechte opvolging van het recept, maar aan het gebruik van hete lucht.”

In plaats van de heteluchtfunctie kun je beter gaan voor boven- en onderverhitting, of een andere, meer gelijkmatige vorm van bakken. Bakkers klaar? Bakken maar!

Bron: AD.