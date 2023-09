Déze gevolgen heeft een slechte nachtrust voor je bloeddruk

Libelle sprak diëtiste en leefstijlcoach Femke van Liere over die gevolgen én over hoe je die met beide handen aan kunt pakken.

De gevolgen van een slechte nachtrust

“Een slechte nachtrust is niet alleen vervelend, maar kan ook schadelijk zijn”, begint Van Liere. “Je lichaam is namelijk als het ware een grote hormonen-fabriek, die voortdurend draait. Je lichaam heeft alleen soms ook rust nodig van die hormonen, waarvoor een goede nachtrust essentieel is. Neem bijvoorbeeld het stresshormoon cortisol: die zorgt ervoor dat je alert bent, maar dat hoef je niet voortdurend te zijn. Ben je dat wel, bijvoorbeeld als je niet in je diepe slaap komt als gevolg van een slechte nachtrust, dan zorgt dat op de lange termijn voor een hoge bloeddruk.”

Het maken van goede en slechte keuzes

Een slechte nachtrust heeft niet alleen de nodige gevolgen, maar brengt volgens Van Liere ook een kettingreactie op gang. “Als je een langere tijd geen goede nachtrust hebt, dan bepaalt dat vaak veel van de keuzes die je overdag maakt. Slaap je goed, dan zal je sneller keuzes maken die goed voor je zijn. Is dat niet het geval, dan kost het maken van die goede keuzes meer moeite en zal je daardoor sneller neigen naar het maken van minder gezonde keuzes. En die ongezonde keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van voeding of beweging, hebben op hun beurt ook weer invloed op je bloeddruk.”

Symptomen van een hoge bloeddruk

“Veel mensen met een hoge bloeddruk merken vaak niet dat zij hier last van hebben”, vervolgt Van Liere. “Dat kan enerzijds komen doordat de klachten oppervlakkig kunnen zijn, maar anderzijds doordat mensen de link tussen die klachten en het hebben van een hoge bloeddruk niet altijd leggen. Dat is gevaarlijk, want een hoge bloeddruk kan op de lange termijn leiden tot verschillende hart- en vaatziekten.”

Volgens de diëtiste en leefstijlcoach is het daarom van belang om, vooral als je regelmatig een slechte nachtrust hebt, extra alert te zijn op de symptomen die met een hoge bloeddruk gepaard gaan. Voor Libelle maakte ze daarom een lijstje met veelvoorkomende symptomen van een hoge bloeddruk.

Duizeligheid

Hoofdpijn

Rusteloosheid

Slechtziende ogen

Pijn op de borst

Hartkloppingen

Oorsuizen

Tintelende ledematen

Verwarring

Misselijkheid en braken

Wat kun je ertegen doen?

Hoewel de klachten vervelend kunnen zijn, kun je volgens Van Liere gelukkig genoeg doen om een hoge bloeddruk te verminderen of zelfs tegen te gaan. “Dat begint bij het verbeteren van je algehele leefstijl, en dus ook je slaapkwaliteit”, vertelt de diëtiste en leefstijlcoach. “Je kunt je slaapkwaliteit verbeteren door bijvoorbeeld na drie uur ‘s middags geen cafeïne en theïne meer te nuttigen. Ook helpt het om je schermtijd voor het slapengaan te verminderen, omdat deze de aanmaak van het slaaphormoon melatonine afremt. Ook is het goed om je alcoholinname te beperken, want de invloed van alcohol is op heel veel fronten groot. Ga je daarmee aan de slag, dan kom je vaak al een heel eind.”

Maar liefst één op de vijf volwassenen heeft last van een te hoge bloeddruk. Een van de oorzaken ligt in voeding, zoals te zout eten. Maar er zijn ook andere zaken waar je op moet letten. Diëtiste Wendy vertelt wat je kunt doen om je bloeddruk te verlagen.