Déze groep ongevaccineerden krijgt mogelijk toch een QR-code

Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren kunnen een aanvraag indienen die door een arts en wellicht ook andere deskundigen wordt beoordeeld. De Jonge benadrukt dat mensen die zich niet wíllen laten vaccineren of dénken dat het vaccin niet goed voor ze is, niet in aanmerking komen voor deze QR-code. Deskundigen constateerden eerder dat sommige mensen er onterecht van uitgaan dat een coronavaccin voor hen niet goed is, terwijl het tegenovergestelde juist geldt.

Geslaagde pilot

Op verzoek van de ChristenUnie is afgelopen voorjaar al een pilot in gang gezet voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Hierdoor is er al ervaring opgedaan met aanvragers en is er al gekeken naar het zo goed mogelijk regelen van een alternatief, aldus De Jonge. Uit de pilot bleek bijvoorbeeld dat het onverstandig is om de eigen (huis)arts hierover te laten oordelen, omdat deze hierdoor in een ‘ingewikkelde positie’ terecht zou komen.

Nog even geduld

Mensen hoeven overigens niet te verwachten dat ze de code binnen nu en korte tijd gaan krijgen. De Jonge verwacht dat het nog wel een paar weken gaat duren voordat de procedure van aanvraag, beoordeling en mogelijke verstrekking in werking treedt.

Bron: NU.nl