Anno 2022 mag ook het wafelijzer weer uit de kast. Nee, we hebben het niet over het apparaat waarmee je van die lekkere Belgische wafels kunt maken. We hebben het over de haartrend uit de jaren 80 die weer helemaal terug is. Maar ook in 2016 was een wafelijzer een musthave voor iedere vrouw. Zo styleden we ons haar in 2016.

Gespot op de catwalk

Gigi en Bella Hadid schitterden bij Versace dit jaar weer met wafeltjeshaar, maar toch nét anders dan we gewend waren. In de jaren 80 waren we uren bezig om al onze lokken te voorzien van de kleine wafeltjes. In 2016 was dat al anders, een paar plukjes waren voldoende. En hoewel dit allebei nog steeds mag, is er nu wel iets nieuws op de markt: grovere wafeltangen.

Grove waves

De grovere tangen lijken niet op de wafeltangen die we kennen. Je hebt er dan ook echt wel ietsjes meer ruimte voor nodig. Deze nieuwe tangen zijn namelijk drie krultangen aan elkaar. Hierdoor krijg je echte waves in je haar in plaats van de kleine bekende wafeltjes.

Lijkt het je wat? Je hebt zo’n wafelijzer al voor een kleine 30 euro.

Bron: RTL Boulevard