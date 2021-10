Déze heftige schoenentrend uit de jaren 90 maakt een comeback

De kans is groot dat je in de jaren 90 met deze schoenen rondliep, want op dat moment waren ze helemaal hip en happening. De schoenen verdwenen echter langzamerhand weer uit straatbeeld, maar lijken nu toch weer terug te zijn van weggeweest. Op Instagram worden namelijk steeds meer celebrities en influencers gespot met schoenen van het Franse merk Nodaleto, een merk dat bekend staan om zijn platformhakken.

Inspiratie

Toegegeven: je moet er wel echt van houden. De schoenen zijn namelijk echt eyecatchers en niet heel makkelijk te combineren. Maar als je het niet erg vindt om op te vallen én graag wat meer lengte wil, dan zijn deze schoenen perfect. Hier wat plaatjes ter inspiratie:

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Nodaleto (@nodaleto) op 2 Oct 2021 om 2:46 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Nodaleto (@nodaleto) op 2 Oct 2021 om 2:47 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Nodaleto (@nodaleto) op 2 Oct 2021 om 2:48 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Nodaleto (@nodaleto) op 2 Oct 2021 om 2:48 PDT

Bron: XXX