Deze held redde onwel geworden vrouw op snelweg: “Ze zat als een slappe pop achter het stuur”

Henry besloot in enkele seconden om hét te doen. Zijn auto voor die van de vrouw zetten, wetend dat een botsing het gevolg zou zijn. “Ik zag dat de vangrail de auto ook niet tot stilstand bracht, dus ik moest wat doen. De snelheid was tussen de veertig en vijftig kilometer per uur. Dat durfde ik wel aan. Ja, om erger te voorkomen. De auto moest worden gestopt. Ze hing over het stuur, duidelijk niet bij bewustzijn.”

Onbestuurbaar

Twee dagen na zijn heldendaad blikt de Nunspeter, die vrijdagmiddag van zijn werk naar huis reed, terug. “De auto was aan het slingeren. Dat zag ik in mijn ooghoek. De auto reed over het gras, ik dacht eerst dat de automobilist een afrit had gemist. Maar al snel zag ik ook dat dat niet het geval was, want de auto reed rechtdoor.”

“Ik kon vanuit mijn raam zien dat de auto onbestuurbaar was omdat de vrouw over het stuur hing. Dat was naar om te zien. Om de vrouw en andere automobilisten niet verder in gevaar te brengen gaf ik iets meer gas om voor haar te komen en mijn auto voor haar te stoppen. Het was gelukkig geen grote klap.”

Ongeschonden

Gelukkig, zo weet Henry, gaat het met de onfortuinlijke vrouw weer goed. “Ik heb van de politie haar contactgegevens gekregen. Ik ben zondagmorgen met mijn vrouw bij haar in Harderwijk op bezoek geweest. Ja, ze heeft ribben gebroken en dat is pijnlijk, maar ze is zo dankbaar dat ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Dat ze er verder ongeschonden uit is gekomen. Voor mij was het haast vanzelfsprekend, maar ik snap ook wel dat mijn actie tot de verbeelding spreekt.”

De actie leidde er wel toe dat zijn auto moest worden weggesleept, maar dat is het laatste waar hij zich druk om maakt. “Het is een bedrijfsauto, die wordt wel weer opgelapt. Ik heb totaal niet over de consequenties van de botsing nagedacht. Als je ziet dat iemand in nood is, moet je helpen. Zo simpel is het. En gelukkig liep dit uiteindelijk goed af.”

Penning

Zijn heldendaad is ook Pieter van Vollenhove opgevallen, zo blijkt uit diens tweet. Zijn naam is verbonden aan de prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning die sinds 2012 bestaat en wordt uitgereikt door de Stichting Maatschappij en Veiligheid aan mensen die zich in hebben gezet voor de veiligheid in de samenleving en hier op een bijzondere wijze aan hebben bijgedragen.

Automobilist gooit eigen auto voor die van onwel geworden bestuurder. De NOS publiceerde toch enkele zéér positieve berichten over bestuurders die moedig ingrepen om andere automobilisten te kunnen redden. Gelukkig met succes en onze dank aan deze redders! https://t.co/kdAu2Skxk7 — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) 21 november 2021

Bron: AD.nl