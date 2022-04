Deze indrukwekkende films en documentaires van Movies that matter festival zijn must-sees

Het Movies that matter festival is terug van heel even weggeweest. Op 8 april gaat het van start en duurt tot 16 april. En - wel zo fijn - naast Den Haag worden ook in Leeuwarden, Utrecht, Amersfoort, Alkmaar, Breda en Maastricht films getoond én er zijn online opties.

Alle films en documentaires die getoond worden gaan zoals gezegd over mensenrechten. In de breedste zin van het woord. Van schending van privacy naast de deur tot de strijd voor mensenrechten aan de andere kant van de wereld. Movies that matter wil de ogen van mensen openen en tonen hoe mensenrechten een rol spelen in ons dagelijkse leven en dat de waarborging ervan zeker niet vanzelfsprekend is. Veel films die op het programma staan zijn voor het eerst (en soms zelfs exclusief) in Nederland te zien. De meeste titels zijn Engelstalig of Engels ondertiteld.

Movies that matter festival must-sees

Omdat er nogal wat films zijn om uit te kiezen, hebben we de, wat ons betreft, must-sees op een rij gezet:

1. Avi & Ava

Ali & Ava is een liefdesverhaal waarin twee zielen zich verbinden ondanks hun verschillen. Ali, de Brits-Pakistaanse huisbaas en Ava, een sterke klassenassistent van Ierse afkomst, zijn allebei eenzaam, ondanks de vele mensen zie ze om zich heen hebben. Bij Ava thuis lopen kinderen en kleinkinderen in en uit, Ali woont bij zijn Brits-Pakistaanse familie. Voor hen houdt hij verborgen dat zijn huwelijk alleen in naam nog bestaat. In werkelijkheid is de relatie allang op de klippen gelopen.

2. Las Consecuencias

De 40-jarige Fabiola, haar vader en haar tienerdochter houden elkaar gevangen in een web van liefde, familiebanden en geheimen, waar een trauma van seksueel misbruik onder schuilt. Het is een prachtig ingetogen, intuïtieve speelfilm over leugens uit liefde en de problemen die daaraan ten grondslag liggen.

3. Het grote verzwijgen

Op haar moeders begrafenis hoort filmmaker Marieke van der Winden dat haar grootouders aan de foute kant van de Tweede Wereldoorlog stonden. Dertig jaar later pakt ze de camera op en gaat ze op zoek naar haar familiegeschiedenis.

4. Liefstelling

Geliefden Hetty (76) en Jeanne (91) zijn vastbesloten “te genieten tot het gaatje”. Maar Jeannes dementie wordt erger, en dat zet hun geluk onder druk. Een prachtige, intieme documentaire over ware liefde, door dik en dun.

5. Sexual healing

Intiem portret van Evelien, die sinds haar geboorte spastisch is en een sterk verlangen heeft naar seksualiteit. In de film volgen we haar in haar zoektocht daarnaar. Een tedere, liefdevolle en - door Elsbeth Fraanje - op bijzondere wijze gemaakte documentaire.

6. Wij praten niet

Een intrigerende documentaire met diepgaande gesprekken tussen therapeuten en jongeren die verstrikt zijn geraakt in het complexe netwerk van seksueel geweld en uitbuiting. Dit is er eentje die je bijblijft. Hoewel heftig, zeker een aanrader om samen met kinderen in die leeftijd te kijken.

Tickets voor het festival zijn te koop via de site van Movies that matter. Je koopt tickets voor de film die jij graag wil zien. Er is ook een on demand optie: voor een kleiner bedrag kun je dan thuis, online een film kijken.

Bron: Movies that matter.