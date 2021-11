Deze jas is het geheim achter de stijlvolle outfits van Máxima, Meghan en Kate

Je hoeft heus niet het budget van Máxima te hebben om jezelf ook zo’n royal-proof garderobe aan te meten. Met een mooie cape in je kast zet je zo je beste modebeentje voor.

De favoriete jas van de royals

De stijlvolle royals die Europa kent, passen allemaal dit trucje toe om hun look een koninklijk randje te geven. Hieronder kun je eens ongegeneerd bij hen afkijken.

Beeld Getty Images

Koningin Máxima

Voor een dosis stijlinspiratie hoef je alleen maar naar onze eigen koningin te kijken. Ze is al jaren fan van de cape in de vorm van een jurk of een jas, zoals tijdens het bezoek aan Engeland in juni 2019. Zelfs hertogin Kate, die inmiddels toch ook een imposante garderobe heeft, valt in het niet bij koningin Máxima in couture van Claes Iversen.

Beeld Samir Hussein/WireImage

Hertogin Kate

Nu we het toch over de kledingkast van de Duchess of Cambridge hebben: Kate is net als Máxima gek op de cape. Zo droeg ze dit A-lijn model tijdens een bezoek aan Noord-Ierland. Hoewel het model niet voor een jurk door kan gaan zoals de roze Claes Iversen van onze koningin, laat Kate zich hier wel van haar stijlvolle kant zien.

Beeld Getty Images

Hertogin Meghan

Meghans kledingstijl is drastisch veranderd sinds de verhuizing naar Los Angeles - jurken hoeven niet langer op de knie te komen - maar toch mogen we willen toch graag nog even een momentje van de hertogin van Sussex in Givenchy. Voor Trooping of the Colour in 2019, ter ere van de Queens verjaardag, onderbreekt ze even haar zwangerschapsverlof om acte de présence te geven. En hoe.

Beeld Getty Images

Prinses Diana

Prinses Diana, toch één van de meest stijlvolle prinsessen die Europa gekend heeft, mag niet in het rijtje ontbreken. Nog voordat de Kates en Meghans ervoor zorgden dat kledingstukken uitverkocht raakten, keek menig modevrouw voor inspiratie af bij kiekjes van de People’s Princess.

Beeld Getty Images

Prinses Charlene

Dat de cape niet alleen voor de Britten is, bewijst prinses Charlene in 2015 al. Ook in haar kast mag de koninklijke jas niet ontbreken. En als het goed is voor Monaco, dan is het goed genoeg voor ons.

