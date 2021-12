Deze jeans gaan we in 2022 weer heel veel zien

Jarenlang zag je de jeans met wijde pijpen niet in de winkels, wilde niemand gezien worden in een jeans met gaten, maar was de skinny jeans juist wel heel populair. Jeanstrends komen en gaan. Volgend jaar moeten we dus ook afscheid nemen van een ooit heel geliefd model: de spijkerbroek met scheuren en gaten. In 2022 mag deze spijkerbroek in de kast blijven liggen. Gooi 'm niet weg, want je weet maar nooit wanneer deze jeans weer opduikt op de catwalks.

Jeanstrend van 2022

Wat dragen we volgend jaar dan wel? Jeans met een donkere wassing. Een donkere spijkerbroek wordt nu vooral formeel gedragen, maar volgend jaar zien we 'm ook in casual outfits. De donkere kleur van de broek zorgt ervoor dat de kleur die je erop draagt eruit springt. Wil je het helemaal volgens de trends doen? Kies dan voor een donkere jeans met een split.

Donkere Jeans Beeld Zara

Slim jeans Beeld C&A

Curvy Low Jeggings Beeld H&M

Bron: Freundin.de