Déze kandidaat verliet ‘Heel Holland Bakt’, maar niet omdat ze de slechtste bakker was

Het bakweekend begon goed: de signatuuropdracht was deze week een heerlijke, oudhollandse tompouce. De klassieker moest zoals dat hoort in de eerste opdracht van de aflevering een persoonlijke twist meekrijgen. Op her en der wat slordigheidsfoutjes na zette iedereen een, als we juryleden Janny van der Heijden en Robert van Beckhoven moeten geloven, heerlijk gebakje neer.

Kers

Vooral de tompoucen van Jacques (deed voor het eerst mee in seizoen 2) sprongen eruit. Hij maakte een tompoucen op basis van schwarzwalder kirsch-taart. Dus kers, chocolade en slagroom waren de hoofdsmaken voor zijn vulling en ook zijn bladerdeeg was goed. “Het bladerdeeg is top, dit is gewoon een hele goede tompouce!”, prijst Robert het werk van Jacques.

Charlotte Russe

Door naar de volgende opdracht: een technische uitdaging. De kandidaten maken een zogeheten Charlotte Russe. Dat is een mooi, rond gebakje met de randen van lange-vinger-deeg of lepeldeeg en met een vulling van onder andere frambozenroom. Sommige bakkers vergissen zich in de recepturen, anderen hebben het deeg niet goed gaar laten worden. Uiteindelijk staan er zes best behoorlijke gebakjes, maar wel met een duidelijke beste en duidelijke minste: Hidde (seizoen 4) zette het lekkerste taartje neer, Jacques de slechtste.

Verdrietig nieuws

Dan komt er droevig nieuws. Manuela, die voor het eerst meedeed in seizoen 4, heeft namelijk de tent verlaten. Niet omdat ze het slecht deed deze week, in tegendeel. Helaas loopt het bakweekend voor haar anders door persoonlijke omstandigheden op het thuisfront. Per direct heeft ze haar bakavontuur vroegtijdig gestopt. “Heel jammer, en erg verdrietig voor haar”, zegt Janny tegen André in het jurytentje.

Andere dingen belangrijker

De kandidaten zijn er even van geschrokken en vinden het jammer. Maar begrip voor de situatie hebben ze allemaal. “Het doet me wel een beetje pijn”, zegt Jacques. “Manuela is zo'n lieve vrouw, dus dat missen we dan wel ja.” Ook Gwenn (oorspronkelijk seizoen 5) baalt voor haar. “Het was voor haar natuurlijk prachtig om hier weer te staan. Dat je dan af moet haken om bepaalde omstandigheden is gewoon erg naar.”

Hidde slaat de spijker op zijn kop. “Er zijn belangrijkere dingen in het leven. In vergelijking is bakken hier dan maar bijzaak”, zegt hij standvastig. Wat de omstandigheden van Manuela precies waren is niet bekend gemaakt. Wel werd duidelijk dat ze ook niet meer terugkeert later dit seizoen.

Hartig

De bakkers gaan aan de slag met de laatste opdracht, een hartig baksel dit keer: een paté en croûte. Ruim drie uur zijn de kandidaten in de weer om de creaties in elkaar te zetten. Bij twee kandidaten zijn er moeilijkheden: de paté en croûte van Narcis (seizoen 1) valt uit elkaar als hij uit het blik komt en de oven van Jacques lijkt niet goed heet te worden.

Problemen

Gwenn probeert Narcis nog te helpen, maar daardoor lijkt het baksel juist verder uit elkaar te vallen. Hij voelt zich er schuldig over, maar Narcis wil er niks van weten. “De structuur was gewoon niet goed, niet mee zitten.” De paté van Jaques blijkt tijdens het proeven tóch gaar te zijn geworden, tot zijn grote opluchting. Misschien heeft hij hiermee toch zijn vertrek weten te voorkomen.

Wie pakt zijn koffers?

Uiteindelijk is het inderdaad Narcis die te horen krijgt dat ze het minst gepresteerd heeft van alle bakkers deze week. Maar naar huis hoeft ze niet. “Omdat Manuela de tent al heeft verlaten, hoef jij niet naar huis. Dus we zien jullie allemaal volgende week weer terug!”, legt André uit. Een golf van opluchting gaat door de tent, maar echt blij is Narcis niet. “Ik heb het eigenlijk niet verdiend. Maar ik ga volgende week mijn best weer doen!”

De titel van meesterbakker is ook deze week voor Gwenn, die daar zelf haast verrast door lijkt. “Ik heb hem heel erg gewild maar had hem niet verwacht deze week. Maar heb ik dus twee speldjes!”, lacht hij.

Bron: Omroep MAX.