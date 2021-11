Déze kandidaat wint voor het eerst immuniteit en vertrekt naar winnaarseiland

“Ik heb nog nooit iets gewonnen op deze hele expeditie”, bedenkt Anouk zich als ze met haar kampgenoten naar de proef vaart. “Wat ik nú moet winnen, is die proef.”

Behalve dat het natuurlijk fijn is om in een lekker bed te slapen, loopt Anouk qua stemmingen ook risico. Ze heeft nog maar één stem over die ze in kan zetten om zichzelf te verdedigen, alle andere kandidaten hebben er meer. De eilandraad overslaan, komt haar dus nóg beter uit.

Balans

Als het kamp aankomt bij de proef zien de kandidaten een kleine boomstam op een vlot rechtop staan. Aan een stellage hangen touwen om je aan vast te houden. “Jullie nemen zo meteen plaats op de boomstam en je houdt je vast aan de touwen. En dan is het zo makkelijk als wat: degene die het langst blijft staan, wint deze proef”, vertelt presentatrice Nicolette Kluijver.

Kleine voeten

Anouk staat vanaf het begin af aan al vrij stevig op haar boomstammetje, terwijl twee van haar tegenstanders, Yuki en Jasmine, erg bewegen met het vlot. Ook Britt staat er redelijk stabiel bij. “Ik ben heel blij dat ik op blote voeten sta, dan kan ik het goed voelen. En dat ik kleine voetjes heb op dat plateautje”, vertelt Anouk. “Ik voel mij eigenlijk best wel sereen, gek genoeg.”

Laatste loodjes

Haar rust en stabiliteit betalen zich uit: na meer dan een half uur op de boomstam te hebben gestaan wordt de proef moeilijker gemaakt. De dames mogen nog maar één touw vasthouden, in plaats van twee. Het brengt Britt uit balans en zo wint Anouk de proef. Ze is dolenthousiast: “Holy moly, ik heb eindelijk iets gewonnen en precies op het juiste moment! Ik ben superblij, trots en gelukkig. Ik heb heel veel zin om naar winnaarseiland te gaan.”

Eerste ontmoeting

Op dat eiland verblijft alleen Sandra, na het wegspelen van haar tegenstanders in een eerdere proef. Ze zit er al een week en is Anouk nog niet eerder tegengekomen deze expeditie. “Hallo, ik ben Anouk”, roept zij als ze aankomt op het eiland. “Jij bent Sandra, wat leuk om je eindelijk te ontmoeten.”

Lekker bed

Anouks geluk kan niet op als Sandra haar het eiland laat zien. “Hier heb je een lekker bedje met een matras en een kussen”, wijst ze aan. “Wat onwijs schattig is dit zeg", zegt Anouk. Ze vindt het heel leuk om Sandra te ontmoeten. “Heel bizar eigenlijk, dat we elkaar pas na 28 dagen voor het eerst zien.” Sandra beaamt dat: “Ja, maar heel leuk dat we elkaar nu dan wel ontmoeten!”

