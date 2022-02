De ene keer is de boy bob de trend, proberen we een fake bob uit of worden we geïnspireerd door de zogenaamde curtain bangs. Leuk, die trends. Maar nog belangrijker: wat stáát nou mooi bij een lang gezicht? Probeer (één van de) onderstaande coupes dan eens.

Kapsels voor een lang gezicht

Volg niet de trends, maar het advies van een kundige kapper. Een kapsel dat perfect past bij je gezichtsvorm is namelijk een stuk mooier dan de zoveelste haartrend volgen. De volgende coupes maken je gezicht optisch wat korter, breder en meer in balans.

Lange bob tot het sleutelbeen met een diepe zijscheiding

Mooi, chic, flatteus én veelzijdig: een lange bob, die net je sleutelbeen aantikt, zoals op de foto hierboven, is een hartstikke goed kapsel voor vrouwen met een langer en smaller gezicht. Heb je van nature krullen? Dan staat het je al helemaal waanzinnig.

Lange bob met textuur

Voor vrouwen die minder textuur in hun haar hebben, is de lange bob an sich ook een prima coupe. Zeker als je van lang naar kort haar wil gaan (of andersom) is dit een handige tussenweg. Geef je haar textuur door de juiste producten, zoals een mousse of texture spray, en een föhn of krultang te gebruiken.

Lang haar met een pony

Als je een langwerpig gezicht hebt, hoef je heus niet weg te blijven bij lang haar. Kijk maar naar de foto hierboven. Zo werkt een kapsel met laagjes - voor die felbegeerde, ‘moeiteloze’ look - goed bij een langer gezicht. Vooral in combinatie met een pony. De pony trekt de aandacht naar je ogen. Ook zo leuk aan de pony: het is een kleine verandering met een groots effect.

Shagadelic!

Hou je er niet van als ieder plukje perfect ligt en mag het wel wat stoerder van jou? Vraag de kapper dan eens om een shag. Sinds een paar jaar is deze jaren ’60 coupe weer helemaal terug. Als je van jezelf al middellang tot lang haar hebt en een beetje textuur (of die zelf wil toevoegen), is deze iets ruigere look wat voor jou.

Korte bob

Ook vrouwen die van een kort koppie houden, kunnen verschillende kanten op. Een korte bob staat fraai bij dunner haar, kijk maar op de foto hierboven. Je haar lijkt door deze coupe namelijk dikker, maar tegelijkertijd is het ook een net kapsel. Wel zo fijn: deze haarstijl heeft niet veel onderhoud nodig, behalve eens in de zoveel tijd bijpunten.

Korte bob met laagjes

Tot slot voor de vrouwen met dikker haar: de korte bob met laagjes werkt heel goed bij een langer gezicht. Laat de bob tot de kin knippen en combineer - als je durft! - met een pony, zoals hierboven. Super chic.



