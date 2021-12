Déze kruidnoten bevatten de meeste calorieën

Wat je in huis hebt, eet je vaak op. Dé tip is dan ook om niet te veel in huis te halen. Maar je moet ook lekker kunnen genieten natuurlijk, dus af en toe een handje kruidnoten kan echt geen kwaad. Hoeveel calorieën zitten er eigenlijk in kruidnoten?

Calorieën en suikers

Gemiddeld zitten er 110 calorieën in een handje kruidnoten (25 gram). Toch kan het aantal calorieën per merk enorm verschillen.

Om je een handje te helpen, heeft voedingsdeskundige Leroy van Voedingsweetjes een overzicht gedeeld op Instagram. Bolletje Bakkers kruidnootjes komen als beste uit de test. Maar calorieën zeggen niet alles, zegt Leroy. “De feestmix van Jumbo bevat relatief weinig calorieën, ten opzichte van de rest, maar bevat wel de meeste suikers. Bijna 3,5 suikerklontje”, legt hij uit.

Chocolade kruidnoten

Bovendien bevatten kruidnoten met een laagje pure chocolade het meeste vet, want hoe puurder de chocolade, hoe meer vet. Maar daar zit wel weer een stuk minder suiker in. Over het algemeen zijn de witte chocolade kruidnoten het minst gezet. Deze bevatten veel suiker én veel vet. Maar lekker zijn ze wel!

We zetten ze voor je op een rijtje. Deze voedingswaarden zijn per portie (25 gram). Eén suikerklontje is ongeveer 4 gram:

Bolletje Bakkers kruidnoten

107 calorieën

8,9 gram suiker

1,8 gram vet

Kruidnoten feestmix

108 calorieën

13,7 suiker

3,5 gram vet

Jumbo kruidnoten

109 calorieën

7,7 gram suiker

2,9 gram vet

Bolletje kruidnoten

110 calorieën

8 gram suiker

2,8 gram vet

Hema kruidnoten

111 calorieën

7,8 gram suiker

2,9 gram vet

Albert Heijn kruidnoten

112 calorieën

7,8 gram suiker

3,3 gram vet

Milka kruidnoten met melkchocolade

117 calorieën

9,8 gram suiker

4,5 gram vet

Bolletje oma’s appeltaart kruidnoten

117 calorieën

10,5 gram suiker

4,8 gram vet

Jumbo kruidnoten chocolademix

117 calorieën

11,1 gram suiker

4,9 gram vet

Albert Heijn chocolade kruidnoten

118 calorieën

11,3 gram suiker

4,8 gram vet

Albert Heijn confetti kruidnoten

118 calorieën

11,8 gram suiker

4,8 gram vet

Hema chocolade kruidnoten

118 calorieën

11,2 gram suiker

4,9 gram vet

Jumbo kruidnoten carrot cake

120 calorieën

12,2 gram suiker

5 gram vet

Bolletje truffel chocolade kruidnoten

121 calorieën

11,5 gram suiker

5 gram vet

Bolletje red velvet kruidnoten

122 calorieën

11,5 gram suiker

5 gram vet

Bolletje witte chocolade kruidnoten

122 calorieën

11,5 gram suiker

4,8 gram vet

Bolletje extra pure chocolade kruidnoten

122 calorieën

7,3 gram suiker

6 gram vet

Bolletje kokos chocolade kruidnoten

122 calorieën

11,8 gram suiker

5 gram vet

Albert Heijn karamel zeezout kruidnoten

123 calorieën

10,3 gram suiker

5,8 gram vet

Calorieën verbranden

We eten jaarlijks behoorlijk wat kruidnoten en op die manier krijg je heel wat extra calorieën binnen. Voor een handje kruidnoten moet je ongeveer een halfuurtje wandelen om de calorieën te verbranden. Varianten met chocolade bevatten zoals je hierboven kunt zien meer suikers en calorieën, dus daar moet je nog een extra rondje voor lopen.

Hoeveel moet je eten om een kilo aan te komen?

Schrik niet meteen, want om een kilo aan te komen moet je zo’n 7000 extra calorieën eten. Aangezien een handje kruidnoten van 25 gram zo’n 110 calorieën bevat, moet je in totaal dus meer dan 1,5 kilo pepernoten naar binnen werken. Zo snel zal je dus niet aankomen van deze zoete lekkernij.

Sinterklaaslekkernij

Niet zo’n fan van kruidnoten en maken ze jou blijer met een stukje gevulde speculaas, chocolade letter of taaitaai? Híer lees je hoeveel calorieën er in jouw favoriete sinterklaaslekkernij zitten.

