Deze lente is de natste van de eeuw, maar dit weekend wordt het heerlijk weer

Vorig jaar hadden we een extreem droge, zonnige lente. Dat was heerlijk, maar daarna volgde ook een droge en hete zomer. Daardoor kreeg een flink deel van het land een groot neerslagtekort. De grond droogt dan uit, het grondwaterpeil daalt én het zorgt voor lagere waterstanden in sloten en beken en lagere afvoer van rivierwater, waardoor de concentraties verontreinigingen toenemen. Onze kletsnatte lente is dus zo gek nog niet.

Het record

Dit seizoen viel gemiddeld 219,6 millimeter regen. Dat is vooralsnog goed voor de vijfde natste lente ooit. De komende drie weken kunnen daar nog tientallen millimeters bij komen, waardoor 2023 mogelijk op de tweede of derde plek eindigt. Een écht record gaat er waarschijnlijk niet komen, in 1983 viel er maar liefst 283,7 millimeter regen gemiddeld over het land. Dan zou er in de komende drie weken nog ruim 60 millimeter moeten vallen. Dat zit er volgens Weeronline niet in.

Een heerlijk weekend

Maar er is hoop: dit weekend wordt het lekker zonnig en stijgt de temperatuur tot zo’n 22 graden. Perfect om lekker naar buiten te gaan en van het mooie weer te genieten.

Vergeet naast je huid ook je haar niet te beschermen als je in de zon gaat zitten.

Bron: Weeronline