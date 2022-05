Deze lieve bijnaam geeft William zijn dochter Charlotte

We weten dat Williams vrouw Kate Middleton Charlotte de bijnaam Lottie geeft. De hertog van Cambridge heeft een andere bijnaam voor haar bedacht, namelijk Mignonette. Dat komt uit het Frans en betekent “klein, lief en delicaat” of “schattig”.

De bijnaam werd voor het eerst gehoord in 2016, tijdens de Chelsea Flower Show in Londen. De prins en zijn gezin bezochten de bloemenshow om de ‘Back to Nature Garden’ te zien die Kate had ontworpen.

Terwijl William op een schommel ging zitten, riep hij zijn dochter met die dochter tot zich met die bijnaam en vroeg haar hem een duwtje te geven.

Lottie

Kate noemde Charlotte tijdens een bezoek aan Noord-Ierland drie jaar geleden Lottie. Kate raakte daar in gesprek met een vrouw in het publiek die vertelde dat haar oudste zoon 4 jaar is. Toen antwoordde Kate dat hij bijna net zo oud is als ‘Lottie’.

De koninklijke familie staat bekend om de grappige bijnamen die ze elkaar geven. Het laat een glimp zien van de luchtige kant van de Windsors. Zo is het ook traditie om elkaar met kerst gekke cadeautjes te geven.

Bron: The Mirror