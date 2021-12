Déze lieve viervoeters zijn de uitbreiding van de Deense kroonfamilie

De Deense kroonfamilie, oftewel het gezin van kroonprins Frederik van Denemarken, had al een tijdje een trouwe hofhond. Grace heet ze, en gisteren liet de familie weten dat Grace moeder is geworden van twee práchtige puppies.

Dit zijn de twee jonkies van moederhond Grace. Beeld Instagram Het Deense Koningshuis

Bordercollie

Moeder Grace is een volbloed bordercollie, en haar puppies zijn dat ook. Sinds de zomer van 2017 is Grace onderdeel van het gezin van kroonprins Frederik, prinses Mary en hun vier kinderen. Ze is familie van hun vorige hofhond, ook een bordercollie, met de naam Ziggy. Ziggy overleed in het voorjaar van 2017 toen hij 12 was. Gelukkig kon er dus een familiepup gevonden worden in de vorm van Grace en is ook zij nu weer moeder.

Met grote, blauwe ogen kijkt een van de pups de wereld in. Beeld Instagram Het Deense Koningshuis

Bron: Instagram Het Deense Koningshuis.