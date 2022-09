Déze lovende woorden deelt Victoria Beckham over koningin Elizabeth

“De afgelopen week heb ik nagedacht over het verlies van koningin Elizabeth en de manier waarop ze een krachtige bron van inspiratie is geweest. Niet alleen voor mij, maar voor zoveel mensen wereldwijd”, deelt Victoria in een bericht op Instagram. Bij haar woorden deelt ze drie foto’s van de Queen.

Een icoon

“Ze was een icoon op alle denkbare manieren en de belichaming van elegantie. Ze leeft voor altijd voort in ons hart”, gaat ze verder in haar tekst. Ze sluit af met condoleances aan de Royals en laat weten met het hele land mee te rouwen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Victoria Beckham (@victoriabeckham) op 18 Sep 2022 om 10:55 PDT

David Beckham nam persoonlijk afscheid

Niet alleen Victoria, maar ook haar man David Beckham heeft zijn medeleven getoond aan het Britse Koningshuis. De ex-voetballer stond ruim 14 uur in de rij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Westminster Hall. Dit afscheid duurt nog tot maandagochtend 06.30 uur, op de de dag van de staatsbegrafenis.

Bron: Instagram