Er verandert een boel, dus om verwarring te voorkomen zetten we alle versoepelingen op een rij.

Welke maatregelen vervallen vrijdag?

Horeca en cultuursector

Alle beperkingen voor de horeca, het nachtleven, de cultuur, sportevenementen en bioscopen. Bedrijven in deze sectoren mogen hun eigen openingstijden aanhouden en er zit geen maximum op het aantal bezoekers.

Coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs (CTB) komt deels te vervallen. Alleen als je naar het buitenland wil reizen of naar een groot evenement gaat, kan er nog gevraagd worden naar een QR-code. Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers geldt de 1G-regel. Dit houdt in dat iedereen getest moet worden. Buitenlocaties zijn uitgezonderd van de verplichting.

Anderhalve meter

De verplichte anderhalve meter verdwijnt, al blijft afstand houden nog het advies. Dit betekent dat de verplichte zitplaatsen, maximum aantal bezoekers en gezondheidscheck niet meer nodig zijn.

Mondkapjes

Een mondkapje dragen hoeft op de meeste plekken niet meer. Alleen in en rond het openbaar vervoer, op luchthavens en in het vliegtuig is een mondkapje nog verplicht.

Quarantaineplicht

De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt.

Welke maatregelen blijven gelden?

Isolatie

Na coronabesmetting moet je vijf dagen in isolatie. Je mag er na die vijf dagen weer uit, mits je 24 uur klachtenvrij bent.

1G

Op binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers moet je boven 13 jaar een negatieve test tonen. Dit geldt voor zowel de nachthoreca als concerten en festivals.

Mondkapje

In het openbaar vervoer en op luchthavens blijft een mondkapje verplicht, om kwetsbare mensen te beschermen.

Thuiswerkadvies

Werk nog zo veel mogelijk thuis, in elk geval de helft van de tijd als dit mogelijk is.

Veranderingen in de CoronaCheck-app

Omdat de maatregelen vanaf vandaag versoepelen, gaat ook een nieuw beleid rondom het coronatoegangsbewijs in. Heb jij de CoronaCheck-app al geopend? Dan heb je ongetwijfeld gemerkt dat het er allemaal net even anders uitziet.

Je QR-code hoef je na 25 februari bijna nergens meer te laten zien (behalve op plekken waar het 1G-beleid van kracht is - zoals concerten en festivals). De QR-code die aantoont dat je gevaccineerd of hersteld bent, is dan ook verdwenen uit de app. Ga je de landsgrenzen over? Je kunt de code internationaal nog wel gewoon gebruiken.

Ook vind je in de app een nieuw paneel: ‘Bewijs voor 1G-toegang’. Hier verschijnt je testbewijs als je je hebt laten ‘Testen voor Toegang’ – met daarbij de geldigheidsduur.

Bron: Rijksoverheid