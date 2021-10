Déze mensen kunnen vanaf vandaag hun derde coronaprik halen

Hieronder kun je lezen welke mensen in aanmerking komen voor de derde prik.

Effectiviteit

Veel Nederlanders hebben het coronavaccin al enige tijd geleden ontvangen. De wetenschap leert ons dat vaccins na een tijdje in effectiviteit afnemen. Na drie maanden werken de vaccins procentueel nog rond de 75%.

Afweerstoornis

Voor een bepaalde groep ligt die effectiviteit nog lager. Dit zijn mensen met een ernstige afweerstoornis. Bij hen zouden de eerste twee prikken niet goed genoeg werken omdat zij vanwege hun stoornis onvoldoende bescherming opbouwen tegen het coronavirus. Een derde prik zou hun afweersysteem sterker moeten maken.

Uitnodigingen

Naar schatting is bij 200.000 tot 400.000 mensen sprake van zo'n afweerstoornis. Zij kunnen vanaf woensdag dan ook een uitnodiging voor de derde prik ontvangen in hun mailbox of brievenbus. Het zal drie tot vier weken duren voordat iedereen die in aanmerking komt voor de derde prik een uitnodiging heeft ontvangen. Dat verwacht het RIVM.

De mensen die de uitnodiging via de mail krijgen, kunnen dezelfde dag al zonder afspraak naar een vaccinatielocatie voor de vaccinatie. Hier geldt een vrije inloop.

Derde prik

Bij de derde prik krijgen mensen ofwel BioNTech ofwel Moderna toegediend. Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gekregen. Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, kunnen hun extra prik nog niet halen. Zij komen later aan de beurt.

Rest van de bevolking

De rest van de bevolking zal voorlopig nog geen derde prik krijgen. Bij hen zijn de vaccins nog voldoende effectief om ziekenhuisopnames of overlijden te beperken. Wel heeft de overheid voor de zekerheid al budget gereserveerd voor het toedienen van extra vaccins in het nieuwe jaar.

Bron: Rijksoverheid.