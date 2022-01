Black Friday is inmiddels al lang en breed geweest, de winkels zijn nog dicht, maar de (online) sale is nog steeds in volle gang. De volgende modetrends kun je daardoor nu al op de kop tikken voor een leuke prijs.

Teatum Jones. Beeld Getty Images

1. Plooirok

Niet alle trends van de catwalk tijdens de modeweken zie je terug in het straatbeeld - thank God - maar de plissérok (of plooirok) maakt wel haar rentree. Stijlvol, lang genoeg om de melkflessen te verdoezelen en eindeloos mee te combineren.

Beeld de Bijenkorf

Plooirok van imitatieleer van € 109,95 voor € 76,97

Beeld Zalando

A-lijn plooirok van € 49,99 voor € 39,99

Peter Do. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

2. Metallics

De metallic items geven het komende modeseizoen weer glans. De vervanger van de winterse pailletten zie je dit voorjaar vooral (maar niet alleen) in het goud en zilver en geeft kledingstukken een chique uitstraling.

Beeld Zalando

Metallic cocktailjurk van € 62 voor € 31

Beeld H&M

Metallic blouse van € 24,99 voor € 14,99

The Extreme Collection. Beeld WireImage

3. Wit pak

Door het thuiswerken trad het (modieuze!) pak naar de achtergrond, maar dit voorjaar mag je er zeker weer in gezien worden. Wit is de kleur waarvoor men op de catwalk gaat. Zie het als het equivalent van een little black dress: ook het witte pak wordt nu een onmisbaar item in je kledingkast.

Beeld Mango

Linnen blazer van € 59,99 voor € 44,99

Beeld Josh V

Comfortabele pantalon van € 119,99 voor € 60

Ramelle. Beeld Getty Images

4. Veri Peri

Veri Peri, door Pantone uitgeroepen tot kleur van het jaar, zie je de komende tijd veel. De afgelopen seizoenen domineren verschillende paarse tinten al het modebeeld. Daaraan mag je deze paarsblauwe tint nu toevoegen.

Beeld Mango

Pied-de-poule jasje van € 69,99 voor € 45,99

Beeld Edited

Overshirt van € 79,90 voor € 39,90

Onze modevlogger Liselotte weet als geen ander hoe belangrijk het is om je kast eens in de zoveel tijd flink door te spitten. Wat kan écht niet meer en wat gaat op de twijfelstapel?

Bron: Nouveau, Glamour