De Nederlandse man die de eretaak op zich neemt is Fjodor van den Broek (31). Hij is de vaste uurwerkconservator van Windsor Castle: dag in, dag uit is hij bezig met zorgen dat de klokken in het stulpje van de queen soepel blijven lopen. Twee keer per jaar is hij daar bijzonder druk mee: de dagen dat de klok verzet wordt.

De oude klokken in Windsor Castle moeten altijd stuk voor stuk worden bijgesteld naar de zomer- of wintertijd. En dat is geen klusje wat je even gauw tussendoor doet. Het verzetten van de historische klokken neemt namelijk wel 12 tot 15 uur in beslag. Fjodors collega in Buckingham Palace heeft het nog iets drukker: hij verzet daar 600 klokken.

Liever zomertijd

“Vóóruit zetten van de tijd is wel gemakkelijker dan achteruit”, zegt de Nederlandse klokkenspecialist tegen NOS. “Sommige uurwerken kun je niet tegen de klok in draaien. Dan is het handiger om ze een uur stop te zetten en later terug te komen om ze opnieuw op te starten.”

De klokkencollectie van de queen bestaat voornamelijk uit Engelse en Franse klokken. Een groot deel daarvan werd gekocht door de koningen George III en George IV. Vooral George III (1738-1820) had een passie voor klokken. De uurwerken waren voor die tijd heel modern, gehuld in prachtige klokkenkasten en versiert met bijzondere technieken.

Favoriete klok

Als echte klokkenfan heeft Fjordor natuurlijk ook een favoriete klok: “Dat is een lastige vraag”, zegt hij tegen NOS. “Maar als ik toch moet kiezen zou het de tafelklok in de salon van de huidige koningin Elizabeth zijn.”

Bron: NOS, Instagram.