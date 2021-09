Déze Nederlandse provincie is als enige nog rood op de coronakaart

En dat betekent dat daar, ondanks dat de provincie niet bepaald de meest dichtbevolkte van ons land is, nog steeds flink wat coronabesmettingen zijn.

Nederland kleurt oranje

Negen provincies stonden voor vandaag al op oranje. Flevoland en Zuid-Holland waren rood, maar zijn vanaf vandaag ook oranje gekleurd op de coronakaart. De laatste keer dat Nederland er zo goed voor stond, was begin juli. Iedere donderdag wordt er een nieuwe kaart gepubliceerd. Hierbij wordt gekeken naar het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken.

Friesland op rood

Er is nog één provincie die rood is, en dat is Friesland. Rood is het een na hoogste waarschuwingsniveau, provincies kunnen ook donkerrood kleuren. Het aantal positieve test is in Nederland de laatste tijd flink aan het dalen, maar in verhouding heeft Friesland nog de meeste positieve tests.

De goede kant op

De afgelopen twee weken kregen 1300 Friezen een positieve coronatestuitslag. Dat zijn er 206 op elke 100.000 inwoners. Toch ziet het eruit dat Friesland ook de goede kant op gaat; het percentage is namelijk 23% minder dan vorige week. Friesland zou zomaar volgende week ook naar oranje kunnen springen.

Drenthe en Noord-Holland

De provincie Drenthe zou weleens de eerste provincie kunnen zijn die volgende week sinds tijden naar groen gaat. Daar zijn op dit moment de minste coronagevallen van ons land. De provincie Noord-Holland doet het ook goed. Daar daalt het percentage positieve coronatest het snelst. Ten opzichte van vorige week is dat percentage met 32% gedaald.

Bron: Metronieuws.