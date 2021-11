Déze Nederlandse provincies kleuren vandaag donkerrood op de coronakaart

Benieuwd of jouw provincie van kleur verandert? Je leest het hieronder.

Vijf provincies naar hoogste waarschuwingsniveau

Als gevolg van de oplopende besmettingscijfers gaan we weer druk in de weer met mondkapjes, handen wassen en afstand houden. Maar voor we het effect van de coronamaatregelen kunnen merken, kleuren de volgende provincies door het hoge aantal positieve testen waarschijnlijk donkerrood.

Woon je in Utrecht, Gelderland, Limburg, Overijssel of Zeeland? Dan kom je voor de rest van Europa uit een gebied van het hoogste waarschuwingsniveau. Dat is voor het eerst sinds juli. Ter vergelijking: begin oktober kleurde Nederland oranje op de kaart.

Limburg grootste brandhaard

Van deze vijf provincies wordt Limburg momenteel gezien als de grootste brandhaard, omdat daar de afgelopen weken meer dan 7.800 mensen positief zijn getest. Dat komt neer op ongeveer 703 besmettingen per 100.000 inwoners. In Noord-Brabant stijgen de besmettingen de afgelopen weken het snelst met 433 positieve tests per 100.000 inwoners.

Hoe werkt de coronakaart?

De Europese coronakaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Iedere twee weken wordt er gekeken naar het aantal besmettingen om te zien of de kaart van kleur moet veranderen. Dat kan voor iedereen gevolgen hebben. Heb je bijvoorbeeld nog vakantieplannen? Dan is het goed om het laatste nieuws in de gaten te houden. Landen kunnen er namelijk voor kiezen om de regels voor reizigers aan te scherpen op basis van de Europese coronakaart.

Het verkoudheidsvirus is terug nu het weer herfst is. Omdat de anderhalvemeterregel een tijd niet gold en we weer allemaal dicht bij elkaar zitten en staan, is het virus aan een opmars bezig. Gelukkig heeft dokter Rutger een aantal goede zelfzorgtips voor je en voel je je hopelijk gauw weer beter.

Bron: Nu.nl