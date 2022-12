Deze nieuwe borstreconstructie bij kanker wordt vanaf volgend jaar vergoed

Deze nieuwe manier van reconstrueren heet autologe vettransplantatie (AFT), oftewel lipofilling. Eerst wordt de huid op de plek van de borst opgerekt. Vervolgens bouwen ze met vetcellen uit het eigen lichaam een nieuwe borst op. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt lipofilling opgenomen in de basisverzekering.

Minder belastend

Volgens het Zorginstituut komen jaarlijks tussen de 600 en 900 vrouwen in aanmerking voor de ingreep. Momenteel kun je na een borstamputatie een hersteloperatie ondergaan met implantaten of een transplantatie van vet en huid van buik, bil of benen. Met name die laatste ingreep is zwaar, omdat er in één keer veel weefsel wordt verplaatst, waarbij flinke littekens achterblijven. Lipofilling is minder belastend, omdat er steeds kleine hoeveelheden vet worden weggezogen en teruggespoten. Dat betekent dat lipofilling ook geschikt is voor mensen met weinig lichaamsvet.

Tevreden resultaat

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar lipofilling voor vrouwen die hun borsten lieten amputeren vanwege kanker. Degenen die een reconstructie met eigen vetweefsel ondergingen waren achteraf tevredener en zaten lekkerder in hun vel, dan vrouwen die implantaten kregen.

Bron: ANP