‘Streaking’ wordt steeds populairder onder hardlopers, meldt de New York Times. Het gaat daarbij niet om de afstand, maar om de routine. Of je nou 2 kilometer of 10 kilometer rent doet er niet toe, als je het maar elke dag doet en zo aan een ‘running streak’ begint.

Toegankelijke work-out

Het idee dat je 5 of 10 kilometer moet gaan hardlopen, kan tegen staan en ervoor zorgen dat je helemaal niet gaat. Maar in plaats daarvan kun je ook een korte work-out doen. Ga bijvoorbeeld een kwartiertje rennen of ren een rondje in de buurt. En doe dat elke dag. Daarmee wordt het veel toegankelijker om dagelijks te bewegen en ga je dat vanzelf ook leuker vinden. Wanneer beginnen we?

Bron: NYtimes.com