Déze nieuwe maatregelen kunnen we vrijdag tijdens de persconferentie verwachten

Hoewel inmiddels 84 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd, blijven de besmettingscijfers toch hoog oplopen. We zitten nu al dagen ruim boven de 10.000 besmettingen, wat vergelijkbaar is met vorig jaar rond deze tijd. Omdat we weinig ic-capaciteit hebben in Nederland én omdat veel van de bedden bezet zijn omdat uitgestelde zorg moet wordt ingehaald, komen veel ziekenhuizen nu in de problemen.

Nieuwe maatregelen

Het zou zomaar kunnen dat er vrijdag een nieuwe lockdown wordt afgekondigd, maar het zou ook zomaar kunnen dat de politiek eerst nog wil proberen om met nieuwe maatregelen het aantal besmettingen te beperken. Wat voor maatregelen kunnen we dan verwachten? In het laatste OMT-advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden een aantal opties alvast genoemd.

Horeca nóg vroeger dicht

Zo is de kans groot dat er een ‘restrictie van openingstijden’ komt. Wat neerkomt op dat de horeca eerder dan 12 uur ’s avonds zal moeten sluiten. Volgens Gorben Pijlman, viroloog aan de Wageningen Universiteit, helpt ‘alles wat je doet om de bewegingen bij mensen tegen te gaan’. “Maar het effect is misschien minder groot dan voorheen, toen de mensen nog bang waren voor het virus”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. Hoogleraar Bert Niesters denkt niet dat deze maatregel veel effect zal hebben. “Kroegen om 22.00 uur dicht? Dat heeft geen zin. Dan ga je daarna thuis een feestje vieren.”

Invoering van placeringsplicht en 1,5 meter afstand

Daarnaast ziet het OMT ook wel wat in het herinvoeren van de ‘placeringsplicht’, dus vaste plekken in de kroeg én het houden van anderhalve meter afstand. “Dat scheelt zeker”, zo verwacht Pijlman. Ook is er nog de optie om niet-essentiële sectoren te sluiten, een vrij ingrijpende maatregel.

Verbreding van inzet van het coronatoegangsbewijs

Een maatregel die vooral ingrijpend zou zijn voor ongevaccineerden, is een verbreding van inzet van het coronatoegangsbewijs, in bijvoorbeeld contactberoepen, in de detailhandel en in sommige publieke ruimtes.

2G-maatregel

En daar blijft het niet bij, er wordt namelijk ook gedacht over het beperken van het coronatoegangsbewijs door in ‘sommige situaties’ gebruik te maken van 2G. Dat houdt in dat je er alleen op uit mag als je bent gevaccineerd of genezen, en niet als je bent getest. Dit zou betekenen dat een ongevaccineerde met een negatieve test op sommige plekken niet meer welkom is. Hoogleraar Niesters ziet deze maatregel niet zitten, maar collega-wetenschapper Pijlman juist wel: “Met een 2G-maatregel bescherm je eigenlijk de ongevaccineerde”, zo legt hij uit. “Dan kunnen zij zich bijvoorbeeld niet meer in de horeca bewegen en blijven ze thuis. Dat is het idee erachter. Nu kan een negatief geteste ongevaccineerde mét een QR-code bloot worden gesteld aan een gevaccineerde die het virus overdraagt.”

