Deze ode brengt Rowwen Hèze op Koningsdag aan Máxima

Het lied in dialect dat Rowwen Hèze schreef, heet Bruid op blote voeten. Zanger Jack werd daardoor geraakt en geïnspireerd tijdens een optreden op een bruiloft. Op het einde zag hij de bruid op haar blote voeten dansen. Dat beeld bleef bij de zanger hangen.

“Daarop realiseerde ik mij dat je de stad Maastricht met haar Mooder Maas en Sterre der Zee ook als bruid op blote voeten kunt zien. Niet op het einde van de dag, maar bij het ontwaken. Zoals de dag zich ook ontvouwt op 27 april.”



Tangoritme

De ode aan Máxima zit volgens Jack duidelijk in het liedje verwerkt. “Als je halverwege het lied heel even een tangoritme hoort, weet je meteen dat het over haar gaat”, zegt hij. Het tangoritme kennen we nog van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima toen bandoneonist Carel Kraayenhof Adiós Nonino speelde en zorgde voor tranen bij de bruid.

Een passage uit de tekst van het lied is: “En inens dan stiet ze doar midde d’r tussein urre blik, de blome in ’t hoar ze dreid zich um doar giet ze hin”. De hele tekst kun je hier vinden.

Strakke planning

Rowwen Hèze zou eigenlijk twee jaar geleden al optreden voor de Oranjes, maar toen werd Koningsdag in Maastricht geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

De frontman van de band weet nog niet of ze op Koningsdag de kans krijgen het gehele nummer ten gehore te brengen voor het koningspaar, gezien de strakke planning. “Je bent overgeleverd aan de wetten van de tv hè. Maar we zitten ’s avonds ook nog in een liveprogramma dat terugblikt op de dag. En daar zal het nummer sowieso in zijn geheel te horen zijn.”

