Deze opvallende muziek draait prinses Amalia bij het opstaan

Het is publiek geheim dat prinses Amalia soms klassieke muziek luistert bij het studeren en gek is op musicals, maar haar oppepmuziek in de ochtend is van een íets ander genre. De troonopvolger wordt vooral vrolijk van wat lekkere après-skihits. Ze legt wel meteen even aan De Breij uit dat het niet haar gebruikelijke keuze is: “Het is niet dat ik dit verder nou altijd draai, hoor, maar puur om wakker te worden, om even een oppepper te hebben ’s morgens, vind ik het zo leuk. Zo opgewekt.” Onze kroonprinses staat dus graag op met ‘Atje voor de sfeer’ en ‘Verdammt, ich lieb’ dich’ in het paleis. Van deze wetenswaardigheid raak je zelf meteen ook in een goed humeur. Al vinden haar ouders ‘Anton aus Tirol’ toch ook ‘vrij ernstig’, zoals de prinses zelf zegt.

Dit is niet het enige muzikale geheim dat Amalia tot nu toe voor ons had. Samen met Claudia de Breij schuift ze achter de piano. De schrijfster is onder de indruk van haar pianospel als Amalia een stuk van Ludovico Einaudi voor haar speelt, maar nog meer van haar bijzondere stem. De Breij omschrijft het als ‘een stem die stoelen doet omdraaien in een televisieprogramma’. De kans dat wij haar ooit zullen horen zingen is heel klein, dat deel houdt Amalia graag voor zichzelf. Met zingen drukt ze haar emoties uit, het is voor haar een manier om stress of verdriet kwijt te raken. “Als je dat openbaar maakt, dan ben je een deel kwijt”, legt ze aan De Breij uit.

Koninklijke familie aan het zingen Beeld WireImage

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima denken zelfs dat er wel een carrière in het zingen was weggelegd voor prinses Amalia. En uit de lovende woorden van Claudia de Breij in het boek valt op te maken dat het zeker een mogelijkheid was geweest. Voor ons blijft het bij dit aandoenlijke liedje op school bij koningin Máxima.

Libelle sprak in dit exclusieve interview met Claudia de Breij. Zij vertelt over haar ontmoetingen met prinses Amalia voor het boek over haar leven.

Bron: ‘Amalia' door Claudia de Breij