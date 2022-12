Deze opvallende records hebben we dit WK op zak

1. Louis van Gaal bereikt meeste overwinningen met het Nederlands elftal

Na onze overwinning op de Verenigde Staten in de achtste finales, kon bondscoach Louis van Gaal nóg feestje vieren. Onder leiding van hem won Oranje namelijk 40 wedstrijden, waarmee Van Gaal de vorige recordhouder Dick Advocaat verslaat.

2. Langste speler ooit op een WK

Met trots dragen Nederlanders de titel ‘langste volk ter wereld’, en het is dan ook geen verrassing dat de langste speler op een WK ooit uit ons eigen elftal komt. Keeper Andries Noppert, die dit jaar voor het eerst op een WK staat, tikt de 2.03 m. aan. Hij neemt daarbij het stokje over van de Serviër Nikola Žigić, die 2.02 m. is.

3. Doelpunt met de meeste balcontacten

Er gebeurde nog iets opvallends tijdens de achtste finale tegen de VS. Tien minuten in de wedstrijd scoorde Memphis Depay een doelpunt, waar maar liefst twintig balcontacten aan vooraf gingen. Nog nooit werd er door het Nederland elftal zo vaak overgespeeld vóór een treffer. Een persoonlijk record, dus.

Erevermelding

Ondertussen is er een opmerkelijke recordpoging bezig. Nederlander Ruben Slot, presentator van een voetbalplatform, zet alles op alles om alle 64 WK-wedstrijden te bezoeken. Dat is nog nooit eerder gedaan tijdens een WK, maar dit jaar biedt de unieke kans omdat in hoofdstad Doha de acht voetbalstadions dicht bij elkaar liggen. Hij bezocht in het begin vier wedstrijden per dag, en haastte zich in de rust naar de volgende wedstrijd. Aan NOS laat de 24-jarige Zwollenaar weten ‘echt moe’ te zijn.

Bron: AD.nl / NOS.nl