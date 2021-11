Déze oud-’Robinson’-kandidaat had zomaar ook op Tweede Kans Eiland kunnen zitten

In de podcast Open kaart van Robbert Rodenburg laat de misdaadverslaggever weten dat hij gevraagd is om aan het huidige seizoen mee te doen.

Tweede kans voor Kees

De heren kletsen in het gesprek van bijna veertig minuten over van alles en nog wat: van de moord op Peter R. de Vries tot Robbert's deelname aan Expeditie Robinson. Als Kees aan Robbert vraagt hoe hij het vond om mee te doen, kan hij het niet laten om even te laten vallen dat hij dit seizoen ook bijna (weer) had meegedaan. “Echt?!”, roept Robbert uit. “Dat was zo leuk geweest!”

Helaas liet Kees’ agenda deelname niet toe. “Ik heb geen tijd. Ik moet elke 3,5 week een hele uitzending produceren. Dan wordt het gewoon teveel schuiven. Wie weet, volgende keer als het weer op een tropisch eiland is”, legt hij uit. Want stiekem zou hij dolgraag nog een tweede kans krijgen.

Trauma

De misdaadverslaggever deed in 2015 mee, maar lag er na een dag alweer uit. “Het is echt een trauma, ik had er zo'n zin in”, vertelt hij. Destijds verloor zijn kamp de eerste proef, waarna een Eilandraad volgde. “We hadden als kamp bedacht dat we Ronnie Flex eruit zouden stemmen, want die wilde zelf graag naar huis. Had de productie als catch bedacht dat het andere kamp ook mee mocht stemmen. Zij hebben gewoon gekeken wie de sterkste was en die hebben ze eruit gestemd. Uiteindelijk had Ronnie zeven stemmen, en ik acht. Hoe kut.”

Bron: Open kaart, YouTube Robbert Rodenburg