Deze ouders moesten hun eigen kinderen adopteren

Eindelijk zijn Eames en Ellison (deze maand 2 jaar geworden) officieel in het gezin waar ze thuishoren. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Door de draagmoederschapswetgeving van Michigan moesten hun ouders overgaan tot adoptie.

Eames en Ellison werden in 2021 via een draagmoeder geboren. Tammy (41) en Jordan (39) hadden de tweeling sinds hun geboorte opgevoed en de draagmoeder stond daar volledig achter. Toen Tammy in 2015 hoorde dat ze borstkanker had, moest haar baarmoeder gedeeltelijk worden verwijderd. Ze kreeg te horen dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Tammy en Jordan hadden al een dochter, Corryn. Maar ze hadden altijd gedroomd van een groot gezin.

Emotionele oproep

“De artsen vertelden me dat de enige manier waarop we ons gezin konden uitbreiden via een draagmoeder was,” zegt Tammy tegen People. In Michigan blijkt draagmoederschap verboden. Toch waagde Tammy het erop en schreef een emotioneel bericht op Facebook. Ze ging ook in op de wet in Michigan en schreef: “Ik weet dat draagmoederschap hier illegaal is. Maar het is 100 procent legaal als je bereid bent dit te doen als een ongelooflijke zegen en geschenk.”

Lauren Vermilye, zelf moeder van twee kinderen, reageerde al binnen een kwartier. “Dit is heel nieuw voor mij, maar als ik kan helpen, zou ik vereerd zijn.” En zo geschiedde.

Afgewezen als ouders

De tweeling werd op 11 januari 2021 geboren, maar daarna begonnen de juridische problemen. Hoewel het stel een goede advocaat hadden ingeschakeld werd hun ouderschap afgewezen. Er zat uiteindelijk voor Tammy en Jordan niets anders op dan de tweeling te adopteren.

Vorige maand kregen ze eindelijk hun kinderen officieel toegewezen. “Het is een lang proces van twee jaar geweest,” vertelt Tammy aan People. “Maar de timing lijkt ook goed nu er nieuwe wetsvoorstellen over draagmoederschap zijn gekomen in Michigan.”

Tammy en Jordan hopen dat hun verhaal zal bijdragen aan een beleidsverandering.

Zie hier de foto’s van het gezin.

Bron: People