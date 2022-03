Deze oudste opvangkat ooit vindt op 21-jarige leeftijd nieuw thuis

Morag was de oudste kat die de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ooit opgevangen had. Het diertje was al 21 jaar toen zijn baasje had besloten om hem weg te doen. Het personeel deed een emotionele oproep op sociale media om een ‘speciaal bejaardentehuis’ voor Morag te vinden.

Deze oproep werd wereldwijd drieduizend keer gedeeld. De opvang werd overspoeld met reacties uit Japan, Australië en Amerika, ondanks de hoge leeftijd van het beestje en zijn ietwat smoezelige uiterlijk.

Minstens 100 jaar

Morag zou in mensenjaren minstens 100 jaar oud zijn. Gelukkig voor Morag vond zij een nieuw huis en baasje dicht in de buurt van de liefdadigheidsinstelling voor dieren, in het Britse Worcester.

Haar nieuwe eigenaar zegt dat haar favoriete bezigheden slapen, rondscharrelen in de tuin en in huis en eten zijn. Ze wordt ook graag vastgehouden en geknuffeld.

Cadeaus en speelgoed

Volgens de leiding van de dierenopvang waren de reacties overweldigend. “Mensen stuurden ook cadeaus en speelgoed en we waren zo ontroerd door alle berichtjes die we kregen. We hadden geen moment gedacht dat haar verhaal zo’n grote vlucht zou nemen.”

Beeld RSCPA

Bron: BBC