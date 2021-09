Déze pastasoort kun je beter niet in water koken (en dat zit zo)

De meeste pastasoorten worden heerlijk gaar als je ze in water kookt. Maar wie wel eens gnocchi klaarmaakt, weet dat dat niet altijd zo is. Als je gnocchi kookt, wordt deze pastasoort lekker zacht, maar ook een beetje plakkerig. En dat kan anders.

Bakken in de pan

Volgens de foodexperts van 24Kitchen kun je gnocchi beter gaar bakken. Ja, je hoort het goed. Hierbij bak je de gnocchi gewoon in een pan. Bak de knoedels in olie tot ze aan beide kanten goudbruin zijn. Je zult zien dat de gnocchi een stuk minder plakkerig is, maar heerlijk knapperig van buiten en zacht vanbinnen wordt.

In de Airfryer

Heb je een Airfryer in huis? Ook daarmee kun je gnocchi heerlijk garen. Meng de knoedels met een beetje olijfolie en bak ze een kwartiertje op 200 graden. Als ze mooi goudbruin zijn, zijn ze klaar om te eten.

Verschil

Met andere pastasoorten is dit geen optie. Deze blijven hard als ze je zou opbakken. Het verschil zit hem in de basis van de pasta. Waar gewone pasta gebaseerd is op speciaal pastameel, is gnocchi gemaakt van aardappel. En beide ingrediënten reageren anders op heet water.

Wil je deze nieuwe lifehack direct proberen?

