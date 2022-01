Dinsdag ging Kajsa Ollongren, minister van Defensie, een kopje koffie drinken in paleis Huis ten Bosch. Dat moest natuurlijk vastgelegd worden. Heel spannend was dat kiekje in de werkkamer van de koning niet, maar ons oog viel wel op een nog onbekende foto van koningin Máxima en de prinsesjes op de achtergrond.

Beeld Brunopress/Pool/Van Katwijk

Fotoserie Erwin Olaf

De koning heeft de foto van zijn gezin een prominent plekje gegeven in zijn werkkamer. Het onbekende kiekje lijkt een foto te zijn uit de serie die fotograaf Erwin Olaf in 2017 van het gezin maakte ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de koning. De losse portretten van de koningin en de prinsessen uit deze serie werden al eerder gepubliceerd, maar deze foto hebben ze lekker voor zichzelf gehouden.

Koningin Máxima. Beeld © RVD / Erwin Olaf

Prinses Amalia. Beeld © RVD / Erwin Olaf

Prinses Alexia. Beeld © RVD / Erwin Olaf

Prinses Ariane. Beeld © RVD / Erwin Olaf

BEKIJK OOK: Zo omschrijft koningin Máxima de band tussen haar dochters: