Déze prachtige outfit droeg Alexia tijdens haar eerste officiële werkbezoek

De prinses dook voor haar eerste werkbezoek in de kast van haar moeder, en met succes.

Eerste werkbezoek van prinses Alexia

Tijdens het eerste officiële werkbezoek van de prinses was het aan haar de eer om de boot ‘Vox Alexia van Oord’ te dopen. De sleephopperzuiger, die zand, klei en slib van de waterbodem kan opzuigen, meerde voor de doop af aan de Wilheminakade in Rotterdam. Een bijzondere locatie, want die kade werd in 1891 vernoemd naar de overgroot-oma van de prinses: koningin Wilhelmina.

Na de doop, waarin de prinses zowel de boot als de bemanningsleden ‘een behouden vaart’ wenste, kreeg Alexia een rondleiding over de boot. Ook sprak ze met de bemanningsleden en leden van de vereniging Young Van Oord, een Nederlands familiebedrijf, die wereldwijd bekend is.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Déze prachtige outfit droeg Alexia tijdens haar eerste werkbezoek Beeld ANP / ANP

Prachtige outfit van koningin Máxima

Zoals we inmiddels van de koninklijke familie van Nederland gewend zijn, was er ook vandaag goed nagedacht over de kledingkeuze van Alexia. De prinses droeg een cold-shoulderjurk van haar moeder, die van het merk Oscar de la Renta is.

De tekst gaat verder onder de foto.

Déze prachtige outfit droeg Alexia tijdens haar eerste werkbezoek Beeld ANP / ANP

Het tasje dat Alexia droeg is ook van haar moeder en is van het merk Marina Raphael. Het witte model is niet alleen een favoriet van Máxima zelf, maar overduidelijk ook van haar dochters. Zo werd ook prinses Ariane eerder al met de witte tas gezien en draagt ook Máxima zelf de tas regelmatig.

De tekst gaat verder onder de foto.

Déze prachtige outfit van Máxima droeg Alexia tijdens haar eerste werkbezoek Beeld ANP / ANP

Om de look af te maken droeg Alexia oorbellen in de vorm van hibiscussen, wederom uit haar moeders sieradenkastje, van het Spaanse merk Coolook. Opvallend is dat Alexia, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is voor de leden van Het Koninklijke Huis, geen hoed droeg. Wél droeg ze een prachtige bloem in haar haren, die volledig in stijl was met de rest van haar outfit.

Déze prachtige outfit van Máxima droeg Alexia tijdens haar eerste werkbezoek Beeld ANP / ANP

Onze koningin heeft al meerdere keren laten zien dat je altijd een jumpsuit kunt dragen, bij alle gelegenheden. Zij en prinses Alexia verschenen afgelopen weekend bij de Formule 1 in Zandvoort beiden gekleed in zo’n fijne all-in-one outfit.

Bron: modekoninginmaxima.nl, RTL Nieuws