De NOS maakte woensdag bekend dat presentator Afke Boven vanaf volgende maand te zien zal zijn als nieuwe presentator van het NOS Journaal.

Regionaal nieuws

Ze schrijven: “De 41-jarige Boven komt van Ameland en woont in Drenthe. Na haar opleiding aan de Hogeschool voor Journalistiek in Zwolle was ze redacteur bij een groot aantal, voornamelijk commerciële, tv-programma’s. De afgelopen acht jaar werkte ze voor Omrop Fryslân. Daar was ze eindredacteur, verslaggever en presentator. In 2017 maakte ze de documentaire Niet dromen, maar doen, over de Friese Grammy-winnares Femke Weidema. Een klein jaar geleden begon ze als eindredacteur van het NOS Journaal Regio, het dagelijkse journaal op NPO 2 met nieuws van de regionale omroepen.”

Enorm vereerd

Boven is enorm vereerd dat ze het team van presentatoren van het NOS Journaal mag versterken: “Als journalist is de NOS voor mij dé plek waar je wilt zijn. Het harde werken van de redactie, ook met onder anderen producers en technici, komt samen in de uitzendingen. Daar ben ik met ongelofelijk veel plezier onderdeel van. En nu mag ik ook nog het team van presentatoren versterken. Ik voel me enorm vereerd met het vertrouwen dat ik van de NOS krijg.”

Bron: NOS.nl