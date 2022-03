Deze ‘prijs’ zag Sven Kramer niet aankomen bij zijn afscheid

Sven (35) kreeg de onderscheiding uit handen van minister Conny Helder van Sport voor zijn “unieke” verdiensten in de sport. De trotse Fries zegt supervereerd te zijn. “Ik had deze niet zien aankomen. Ik ben heel dankbaar en hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren. Ook hoop ik dat ze er net zoveel plezier aan beleven als ik heb gehad.”

Sven kreeg maandag nog meer goed nieuws, want hij en zijn partner Naomi van As zijn in blije verwachting van hun tweede kindje. Het stel heeft al een dochtertje: Kae (3).

Ook afscheid Ireen

Niet alleen Sven nam zaterdag groots afscheid. Ook Ireen Wüst houdt het voor gezien. Ze behaalde een vierde plaats op de 1.500 meter. Ireen was al koninklijk onderscheiden. Ze werd afgelopen maand bij de huldiging van de olympische medaillewinnaars in Den Haag als eerste sporter al benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

De schaatsers hadden op het laatste schaatsevent van het seizoen zaterdag allemaal Giro 555 op hun schaatskleding staan, in plaats van de gebruikelijke sponsoren. Deze schaatspakken mét handtekening worden binnenkort geveild en de opbrengst gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Ook kroonprinses Amalia was bij het afscheid van Sven en Ireen aanwezig, samen met haar vader, koning Willem-Alexander.

