Déze producten zijn bijna niet verkrijgbaar bij de Albert Heijn

Medewerkers van het distributiecentrum van AH staken voor een hoger loon. Dat heeft gevolgen voor veel plaatselijke supers van de winkelketen, want levensmiddelen en andere producten worden niet meer geleverd. Een woordvoerder van vakbond FNV verwacht dat de stakingen nog wel even kunnen duren. Door het hele land wordt gestaakt.

Bijna helft Albert Heijn winkels getroffen

Daardoor raken schappen steeds leger. Albert Heijn zegt dat bijna de helft van de supermarkten van de keten nu wordt getroffen door de staking. Vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land zul je soms lege schappen treffen. Dat verschilt per winkel. Er zit niets anders op dan even een kijkje te nemen in je eigen plaatselijke supermarkt.

Producten niet meer verkrijgbaar

Volgens AD zijn groente, fruit, zuivel en chips niet of nauwelijks verkrijgbaar in bepaalde supers. Groente- en fruitschappen en broodrekken zijn veel leger dan normaal. Ook kun je langer houdbare producten mislopen.

Thuisbezorgen kan wel

Er is wel een oplossing: laat je je AH-boodschappen thuisbezorgen, dan heb je veel meer kans dat de producten die je nodig hebt gewoon geleverd worden. Een Albert Heijn-woordvoerster zegt dat er “hier en daar” een artikel kan ontbreken. “Maar het lukt nu nog goed.”

Bron: AD