“Om goed te beschrijven hoe ik mij voel: oh my god”, zegt Rosario Mussendijk, zoals Sor voluit heet, met een lach van oor tot oor. De rapper is door het dolle heen dat hij het programma, waarin bekende Nederlanders een orkest moeten dirigeren, heeft gewonnen. “Ik ben helemaal flabbergasted”, zegt hij tegen ANP. In eerdere afleveringen nam hij het al op tegen Plien van Bennekom, Eva Cleven, Pieter Jan Hagens, Bram Krikke en Henk Spaan.

Zelf zag Sor de winst niet aankomen. “In de finale gingen Simone en ik nek-aan-nek”, zegt hij. Daar heeft hij gelijk in: van de jury kreeg Sor voor al zijn optredens in totaal 71 punten, Simone kreeg er zelfs 72. Daarna was het aan de kijkers thuis. “Ik ben niet zo vaak als zij op tv en veel mensen kennen mij nog niet, dus ik dacht eigenlijk dat zij de meeste stemmen zou krijgen.” Maar hij overtrof haar ruimschoots: bijna driekwart van de publieksstemmen waren voor de jonge rapper.

Sor wil na zijn Maestro-avontuur klassieke muziek meer gaan meenemen in zijn toekomst als rapper: “100 procent zeker”, verzekert hij ANP. “Ik heb al een hoop plannen liggen, maar daar kan ik helaas nog even niets over zeggen.”

Dat Sor het programma wint, is misschien wel extra bijzonder. Zijn gehoor is namelijk niet helemaal wat het ooit geweest is. Twee jaar geleden werd hij doof. Nu heeft hij hulpmiddelen om beter te kunnen horen. „Ik probeer het niet te zien als een handicap, anders ga ik dat wórden. Maestro was in het begin heel erg wennen: er kwam zoveel geluid in één keer op mij af met hoge frequenties. Ik kan niet meer horen uit welke richting een geluid komt, daarom heb ik op de bok een bril op om de instrumenten beter te kunnen zien.”

Op Twitter krijgt de winst van Sor nog een gouden randje: de kijkers zijn laaiend enthousiast.

Fantastisch, rapper Sor die #Maestro wint. Klassieke muziek is van iedereen!! #groteblij — Lilian&Fred (@LilianDedden) 16 januari 2022

Ik was bang dat Simone als publiekslieveling zou winnen. Ik had zelf namelijk nog nooit van Sor gehoord. Maar wat is die gozer goed!!!!! Ik heb genoten! #Maestro *gaatnunaarSpotifyopzoek — → Diana ← (@Dieks) 16 januari 2022

Wat heb ik genoten van #Maestro. En dan vooral van #Sor. Terechte winnaar. Wat een muzikale jongen is dat! Hij komt oprecht en puur over op de bok. Simone deed het ook fantastisch, maar dat lijkt toch meer gespeeld. Gefeliciteerd @rostrubation! — Carosuus (@Caro_suus) 16 januari 2022

Prachtig jouw passie en grazioso verschijning, een echte openbaring! — # blacklivesmatter #everylifematters (@sanaa_messi) 16 januari 2022

Bron: ANP, Twitter.