Déze royals hebben de duurste sieraden ter wereld (en de Oranjes horen er ook bij)

Het lijkt erop dat Britse koninklijke familie het beste boert. Hertogin Kate staat namelijk op nummer 1, met de zogeheten ‘Nizam of Hyderabad’-ketting. Deze heeft een prijskaartje van 78,6 miljoen euro. De ketting was oorspronkelijk een cadeautje aan koningin Elizabeth, maar wordt de laatste jaren eigenlijk alleen maar door Kate gedragen.

Dure broches

In de top drie staat nóg een sieraad van de Britse koninklijke familie. Op nummer 2 staat namelijk de ‘Cullinan III and IV’-broche van koningin Elizabeth. Deze is 59,3 miljoen euro waard. Op nummer 3 staat nóg een broche van koningin Elizabeth, namelijk de ‘Williamson Diamond’ van 29,6 miljoen euro.

Ons eigen koningshuis

Onze eigen Oranjes blijken ook over aardig wat waardevolle sieraden te beschikken. Op nummer 14, 16 en 21 in het lijstje staan namelijk sieraden die in hun bezit zijn. De ‘Rose Cut Diamond Bandeau Tiara’, die nog van koningin Juliana was, staat bijvoorbeeld op nummer 14, met een waarde van 6,9 miljoen euro. Op nummer 16 staat de ‘The Dutch Star Tiara’ van 5,9 miljoen euro. Deze is in het bezit van koningin Máxima. Op nummer 21 staat de ‘Württemberg Tiara’ van prinses Beatrix, die 4,7 miljoen euro waard is.

Máxima met de ‘Rose Cut Diamond Bandeau Tiara’: van 6,9 miljoen:

Hier kun je het volledige lijstje inzien:

Bron: Jewellerybox